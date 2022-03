El mundo recela de los movimientos de Putin ante la enésima oportunidad para la diplomacia

Anadolu Agency via Getty Images

Diario de guerra, día 36. Las dudas sobre el futuro de la guerra se multiplican, especialmente por la actitud de Rusia . Su anunciada reducción “drástica” de intensidad en Kiev y otros puntos no se ve, mientras prosigue su lenta reestructuración de tropas hacia la parte este, del Donbás.

La ‘vía turca’ de las negociaciones se vuelve a activar el viernes, ya no cara a cara, sino por videoconferencia. A más medio plazo, el régimen de Erdogan se esfuerza en lograr encuentros de más alto nivel, pensando en un nuevo encuentro entre cancilleres o, incluso, entre presidentes. Pero Putin sigue sin querer.

¿Cómo evolucionan los frentes?

Mientras eso ocurre, en Kiev las bombas no han dejado de sentirse y según fuentes de Reino Unido se dan por muy probables combates inminentes en suburbios de la capital. También se mantienen enfrentamientos en Chernihiv, al norte, y Járkov, al este, donde ya estarían destrozadas el 15% de las viviendas según su alcalde.

¿Quién se cree a Rusia?

Rusia, básicamente. Y Bielorrusia por extensión. El resto de actores no son de la misma opinión. A las dudas de EEUU y Francia, entre otros, por las intenciones de Moscú se les suma la OTAN, que no se cree que el Kremlin haya disminuido su presencia sobre el terreno ucraniano y también alerta de su reestructuración cerca de Donetsk y Lugansk.

De hecho, en un gesto que invita poco a pensar en una desescalada militar, Putin ha firmado un decreto que permite reclutar a más de 130.000 personas adicionales y que afecta a jóvenes entre 18 y 27 años que no estén en la reserva. El ministro de Defensa ha asegurado que no serán enviados a ningún “punto caliente”, pero también decía Putin que no habría reclutas en Ucrania... y vaya si los hubo.