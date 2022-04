El ataque final de Putin contra Mariúpol: pide "que no entre ni una mosca" tras anunciar su conquista

SOPA Images via Getty Images

Tampoco se frena el caudal de sanciones al régimen de Putin, que mantiene su retórica beligerante. No quiere afrontar la conquista del enclave básico de Mariúpol, por reducir bajas en sus tropas, y apuesta por un asedio aún más cruel: “Que no entre ni una mosca” . Ni moscas ni medicamentos ni los suministros más básicos.

¿Qué ha dicho y hecho Pedro Sánchez en Kiev?

¿Ha conquistado Rusia definitivamente Mariúpol?

Ese punto, último bastión de la resistencia nacional, no será objeto de más ataques directos, según ha decretado el líder ruso. Poco antes de que hablase su ministro, Putin canceló el asalto a la acería a fin de salvar vidas, las suyas. No obstante, la ofensiva seguirá por la vía del ahogo, con un asedio redoblado contra los cerca de 2.000 ucranianos que se mantienen en el interior del complejo industrial. “Que no entre ni una mosca”, ha sido la orden presidencial.