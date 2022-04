El dedo de Putin apunta a Occidente: amenaza con ataques "relámpago" y más cortes de suministro

Contributor via Getty Images

Diario de guerra, día 63. No hay disimulo. Putin no solo busca hacerse con buena parte de Ucrania (y Moldavia), también quiere ir contra Occidente. Este miércoles ha dado buena muestra con una doble amenaza militar y logística

¿Cuál ha sido la amenaza directa de Putin a Occidente?

Tiene el armamento necesario para ello, dice, aunque no quiera presumir: “Ahora nadie puede presumir (de armamento). Y nosotros no vamos a presumir. Lo usaremos si hace falta. Y quiero que todos lo sepan. Todas las decisiones al respecto ya han sido tomadas”, ha añadido.

¿Y cómo ha sido la otra amenaza, la energética?

A vueltas con el gas ruso, el gran debate en la UE. Horas después de oficializar el corte de suministro para dos países altamente dependientes como Bulgaria y Polonia (los dos, miembros de la UE... y la OTAN), el Kremlin ha mandado otro mensaje. Podrían caer más países si no se avienen a pagar el gas en rublos , condición que impuso Putin hace semanas y que hasta ahora no había ejecutado.

¿Qué ha respondido la UE?

¿Qué pinta España en todo esto?

En el plano militar ¿qué movimientos hay?

En Kiev no se descartan nuevos ataques rusos. Su alcalde, el excampeón mundial de boxeo Vitaly Klitschko, ha señalado que el objetivo de Rusia es ocupar la capital de Ucrania e invadir todo el país, pese a su anunciada reubicación de tropas en el este y sur. Hace unos años, pensábamos que el objetivo era Crimea y no lo es. (Pensábamos que era las regiones de) Donetsk y Lugansk, y no lo es. El objetivo sigue siendo Kiev, la capital de Ucrania, porque la capital tiene un estatus simbólico, es el corazón del país”.