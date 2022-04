Occidente castiga aún más a Putin pero no consigue frenar sus ansias en el Donbás

via Associated Press

via Associated Press

Diario de guerra, día 42. Más sanciones, pero más asedio. El Kremlin parece no inmutarse aún por los castigos que recibe desde Occidente y se muestra enfocado en su intento por controlar el Donbás y conquistar, de una vez, Mariupol. Para ello, ha recrudecido su ofensiva contra la ciudad portuaria después de dar a las fuerzas defensoras un ultimátum.

En Europa, durante la primera reunión de la OTAN tras la matanza de Bucha y con vistas al recrudecimiento de la ofensiva se preparan para enviar armamento pesado a Ucrania, mientras los Veintisiete deciden si tocar o no el tema energético en el nuevo paquete de sanciones que mañana aprobarán contra Putin y así ver si consiguen frenarle de una vez.

¿Cómo avanzan los ataques?

Además, los intentos por asaltar Mariupol no se detienen, sino todo lo contrario. El Ejército ruso ya ha dado por concluido el plazo para una rendición y ahora solo queda esperar la orden para lo que han denominado la ofensiva final y que ya ha empezado con más ataques aéreos.

Mientras tanto, según la inteligencia norteamericana las fuerzas rusas continúan su invasión en el este y sur de Ucrania, después de haber abandonado el ataque a Kiev y “redistribuyen algunas de las fuerzas de combate retiradas de Bielorrusia a Rusia”. No dice lo mismo la OTAN que no descarta que Putin deje de lado su interés por conquistar todo el territorio.

¿Qué paso ha dado EEUU?

¿Y qué dice la Unión Europea?

Alemania y Hungría, son dos de los países que se oponen. El primero ya está tomando medidas para no depender tanto del gas ruso y el segundo, es el principal aliado de Putin en la UE y ya ha confirmado que, si es necesario, paga sus contratos en rublos. No obstante, pese al intenso debate, en Bruselas no descartan mañana que den luz verde al quinto paquete de medidas.