Rusia se lanza con todo contra la acería de Mariúpol tras el rescate 'a medias' de civiles de la ONU

Gleb Garanich via Reuters

¿Qué está pasando en Azovstal?

Es el enésimo cambio de rumbo en la política militar del invasor. Putin hace dos semanas dio orden de no atacar la acería para no acrecentar el balance de bajas luego de dar por conquistada Mariúpol . Sin embargo, hoy ha comenzado una ofensiva, que se antoja definitiva, para apoderarse de este bastión ucraniano, una estrategia “con todo” que incluye artillería y aviones, según fuentes del Ministerio de Defensa ruso. Hablan de unidades del ejército nacional y de la denominada República Popular de Donetsk.

¿Y qué ocurre con la evacuación de civiles de la acería?

¿Y qué ha ocurrido en las inmediaciones de Donetsk?

¿Sombras en el futuro de Suecia y Finlandia en la OTAN?

Croacia no está de acuerdo con el ingreso de los dos países nórdicos. Suecia y Finlandia podrían ser los nuevos miembros de la OTAN ante la amenaza rusa. Pese a que la decisión tiene que ser de sus ciudadanos, algunos países, la mayoría, ya han apoyado públicamente su adhesión en caso de que así lo elijan. Por el momento, solo un país, Croacia, ha amenazado su entrada.

¿De qué han hablado Putin y Macron en su enésima charla?

A estas alturas, que sigan hablando por conducto oficial no deja de ser buena noticia. Otra cosa es que su charla, hoy de dos horas, haya servido de algo o no. Esta vez los avances han sido escasos. Putin insiste en que la UE tolera “los crímenes de guerra de Kiev” y le influye una posición “antirrusa”, al tiempo que culpaba a Occidente, quién si no, de la crisis de precios y suministros en el mundo.