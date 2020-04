Diario del confinamiento. El mundo a nuestros pies

Diario del confinamiento. Día 14

Hoy he propuesto una conferencia en zoom sobre arte y pandemias. He preparado todo; imágenes, esquemas y demás, y me he conectado con el ordenador bueno. Todo pintaba bien pero, como zoom es ETA, se han cruzado las líneas y me ha conectado con una reunión que no era la mía sino un encuentro de Amancio Ortega, otra persona que no estaba presente y Pedro Sánchez. Yo veía la pantalla con las fotos de ellos dos y mi fea cara y pensaba ”¿por qué no me echan?”. Pero parece ser que ellos pensaban que yo era Ren Zhe, el dueño de Huawei, que estaba convocado a esa reunión sobre donaciones para solventar la crisis. En su lugar había aparecido yo. Me han saludado y Ortega seguía diciendo:

- Yo, con todo mi amor por la patria, estoy dispuesto a donar un millón a la sanidad pública.

- Hombre, Amancio -decía Sánchez- teniendo en cuenta tu volumen de facturación yo creo que un millón de euros no es demasiado.

- ¿Euros? Yo no he dicho euros, es un millón de liras turcas.

- Amancio, esto es una burla al...

Al fondo se oía a Pablo Iglesias pegar gritos mientras Amancio decía:

- Mira, te lo convierto en dinares de Marruecos si me legalizas la esclavitud. Sales ganando porque así los que me cosen la ropa serían españoles y te cotizarían aquí.

Yo no prestaba atención porque estaba muy preocupado por mi conferencia. No sabía cómo escapar de aquello pero me ha sacado Carolina como si sacase a Neo de Matrix y me ha llevado a mi conferencia. Había terminado. La había dado brillantemente el presidente de Huawei y ha recibido una impresionante ovación, estaba exultante. Hemos hablado brevemente y hemos decidido intercambiar la vida de ambos: ahora yo soy el presidente de la multinacional china y él el galerista más sexy del país.

Os escribo desde el avión privado que nos lleva hacia nuestra nueva vida.

Besos a todos.

Diario del confinamiento. Día 15

Al final he dicho que no a poseer Huawei. No me veía en ese mundo de opulencia y lujo desenfrenado, así que hice volver el jet privado, que aterrizó en nuestra azotea a las 7 de la mañana. No sabíamos que lo que íbamos a dormir era poco más que una siesta larga. Han llamado a la puerta a las 10 de la mañana. Eran los que querían diseccionar a ET y venían a hacerme unas pruebas. Carolina y yo hemos notado rápidamente que la cosa era importante por algunas sutilezas en su lenguaje y, sobre todo, porque venía Pedro Sánchez con ellos. Me ha saludado muy amablemente en chino y se ha quedado detrás de los científicos.

Me lo han explicado claramente: creían que yo era el paciente cero del coronavirus. Venían de analizar a Ortega Schmidt y se lo habían tenido que explicar todo con fotos para que lo entendiera bien, así que me lo han razonado igual a mí.

- Nosotros pensar que tú este. Me han enseñado una foto del mono de Estallido. Lo he entendido bien, pero Schmidt por lo visto ha pensado que le estaban diciendo que desciende del mono y se ha liado a tiros.

Ha resultado que sí, que soy el paciente cero, que si me ve un zombie se me cuadra, que la peste negra es Chanel nº7 comparado con lo que he ido sembrando, que si voy a un lazareto evacuan a los enfermos de lepra para que no los contagie, que si voy a la cueva de la madre de Ben Hur salen de allí corriendo.

No os alarméis, he pasado ya la enfermedad, así que me han sacado unos litros de sangre para vacunas, nos han regalado unos trajes de protección que aparecen en la foto de abajo y se han ido. Cuando nos hemos dado cuenta se habían dejado en la cocina al presidente. Lo hemos invitado a abandonar nuestro hogar pero ha dicho que no, que fuera estaba la realidad, así que le hemos preparado el sofá por patriotismo y aquí lo tenemos, cenando con nosotros.

Y así ha pasado otro monótono día.

Buenas noches.

Pd. Todo el diario es rigurosamente cierto pero hoy he de decir que estoy convencido de que los críos y yo pasamos el coronavirus en enero. Carolina no porque es extraterrestre, pero aquello no fue una gripe.

Diario del confinamiento. Día 16

La historia de hoy es muy corta. Gracias. Muchas gracias en nombre de Carolina, Hugo y Martina por jugar con nosotros a este juego de tablero invisible. Todo este caudal de cariño y risas que compartimos nos hará a todos invencibles.

Cuidaos.