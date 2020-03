Diario del confinamiento: ¡Vamos a morir todos!

Cuando nos dijeron que debíamos estar 15 días confinados nos vimos como Lord Byron y Mary Shelley recluidos en la mansión suiza del primero en 1816. La vida iba a ser escribir Frankenstein, beber vinos caros y materializar bíblicamente nuestros matrimonios. El primer día vimos que, con los niños en el sofá full time, la última premisa iba a ser difícil. Lo de los vinos caros se resintió con el hundimiento de la bolsa y a los pocos minutos nos dimos cuenta de que, para escribir Frankenstein, hacía falta un talento que no teníamos. Así que aquí estamos, viendo Pokemon y, cuando nos dejan, Sálvame. Cuando ya llevaba dos temporadas de bichos megaevolucionando y solo había pasado el primer día decidí empezar este diario.

Día 2

La palabra ”confinamiento” me lleva todo el tiempo a El Conde de Montecristo, así que he ordenado a todos que me llamen Edmundo. Mientras veo lo del coronavirus en la 1, en la 2 se hunde la monarquía con el mismo estruendo con el que se derrumba la torre de papel higiénico que habíamos levantado en la cocina, matando al perro. Como ya no tenemos ese pretexto para salir de paseo hemos decidido empezar a fumar los cuatro. A los niños les cuesta un poco, pero se está mejor en la cola del estanco que buscando el cadáver del perro entre rollos de papel.

Aquí no hay quien se aburra. Existe la posibilidad de volverse loco, aunque a mí no me pasará, sé bien quién soy. Buenas noches y no olvidéis que hay que vengarse siempre y de todos, como hago yo, Edmundo Dantés.

Día 3

Tengo síndrome del nido. Voy al supermercado cada cuatro horas. En la casa ya no caben las cajas de leche ni las de fabada Litoral. Soy ese tío que mira en tu carro de la compra y si tienes algo que él no, te lo sisa en un descuido. Esta mañana he salido a comprar. Todo parecía normal pero había algo inusual en el ambiente. Me he vuelto muy precavido porque, como todos sabéis, me rompí una costilla y reír es doloroso, así que me extirpé el sentido del humor, ahora soy hosco y sombrío porque llorar no me hace tanto daño como ser feliz, aunque lo peor es toser.

Estaba en la sección de especias y notaba ese algo extraño en el aire hasta que he descubierto la causa: un bote de pimienta había caído al suelo explotando. En segundos el polvo llegaba a mi nariz y todo parecía precipitarse. He agarrado un batido de vainilla y me lo he bebido de un trago para pasar el picor. Contención, Nacho, contenciaaaaatchís. Ha sido horrible, nada más estornudar me he flexionado sobre la costilla rota gritando pero un segundo estornudo estaba en ciernes.... atchiiiis/aaaaaaaaah. Al reponerme me he topado con las miradas de todos pero he vuelto a contorsionarme tosiendo y gritando pero esta vez con espumarajos en la boca. Claro, el batido de vainilla.