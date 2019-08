Diarios de Tinder: el día que casi me desmayo en mitad de un polvo

Llevábamos varios días hablando y la verdad es que me parecía un tío de puta madre. No daba la impresión de tener un garbanzo por cerebro como me parecía con muchos otros chavales de Tinder. Encajamos rápido y accedí a verle a pesar de la pereza que da una primera cita y de los nervios y la vergüenza. La verdad es que no me arrepiento, pero ese primer día que nos vimos quedará para la historia y aún hoy, cuando nos acordamos, nos seguimos descojonando.

La verdad es que Miguel (del que no usaré su nombre real para mantener su anonimato) era un buen fichaje de Tinder: un tipo majo, con planes de futuro y temas de conversación, un poco friki de la política (como yo) y bastante guapete. Un mes después se iba a Estados Unidos así que era perfecto: no nos íbamos a complicar la vida ni a comprometernos más allá de ser buenos colegas que de vez en cuando echan un polvo. Aunque la verdad es que nunca me ha dado la sensación de ser un tío muy complicado. Y eso son puntos a favor.

Quedamos en mi barrio porque me sentía más cómoda en mi territorio. Le llevé a una terraza un poco postureta en la que acabamos pagando un pastón por unas pocas cervezas (o muchas, ya no me acuerdo) y un par de gintonics. El plan era que al acabar, cada uno se fuese a su casa… Tuve la mala suerte de que me viniese la regla un par de días antes de verle y no me parecía apropiado acostarme con un tío al que acababa de conocer teniendo la regla. No sólo por pudor y lo desagradable que puede ser follar con la regla: soy hemofóbica y me mareo hasta cambiándome un tampón. Así que no quería que se nos fuese de las manos y acabar cambiando sábanas en casa con la cara pálida y un mal cuerpo que flipas. Se lo había dicho antes de quedar para que no hubiese confusiones, y le pareció bien tomarnos algo para conocernos e irnos cada uno a su casa. Había mucho tiempo para volvernos a ver.