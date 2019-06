“Creo que el PP por ahora tiene pensado votar en contra y me parece bien”, ha afirmado la candidata a presidir la Comunidad de Madrid, aunque ha añadido que, en un momento dado, le parecería “correcto” que el PP optara por la abstención para investir a Pedro Sánchez “sin el apoyo de los independentistas y el entorno de ETA”.

Estas palabras de Díaz Ayuso llegan un día antes de la reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Casado en el Congreso para hablar de la investidura. En la pasada ronda de consultas con el rey, el líder del PP insistió en que no facilitaría el Gobierno del PSOE con su voto.

Desde La Moncloa, llevan varios días lanzando la idea de que quieren negociar en un primer momento con Podemos, Cs y PP para intentar la investidura sin tener que depender de los independentistas.

Las palabras de Ayuso han sido toda una bomba dentro del Partido Popular, ya que es una de las personas de máxima confianza de Casado y se encuentra en plenas negociaciones con Cs y Vox para intentar ser presidenta de Madrid.

La matización de Díaz Ayuso

Minutos más tardes, ha hecho unas declaraciones ante la prensa matizando su postura. Ha aclarado que verá con buenos ojos “cualquier decisión que se tome”, y que el líder nacional del partido, Pablo Casado, “sabe en todo momento lo que tiene que hacer”.

“La decisión que tomen sé que será la mejor para España”, ha declarado Díaz Ayuso a la prensa en los pasillos de la Asamblea, donde el grupo parlamentario popular se ha sacado su foto de inicio de legislatura y ha mantenido una reunión un día antes de la sesión constitutiva de la Cámara.

En su comparecencia ante los medios en la Asamblea le han vuelto a preguntar si comparte la opinión de Aguirre, ha respondido: “No, yo creo que esa es una decisión del PP a nivel nacional, no tengo que andar en esas cuestiones”.

“Si el PP decide que no puede apoyar a Pedro Sánchez, que hay muchos motivos para ello, me parece correcto; también me parece correcto que todos los partidos busquen soluciones para que nadie deba nada a los independentistas ni al entorno político de ETA”, ha agregado.

Díaz Ayuso ha apuntado que sería “lógico” que el PP prefiriera no apoyar a Sánchez “siendo la pasada legislatura como ha sido” y ha recordado que Ciudadanos tiene “un papel muy importante” porque también podría abstenerse para que el PSOE pudiera gobernar sin requerir el apoyo de formaciones nacionalistas.