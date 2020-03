Díaz Ayuso defiende su ausencia en el 8-M: "Se está politizando y no me representa"

Tras criticar que se le tache de buena o mala mujer por ir a una manifestación, Ayuso ha asegurado que políticos de la izquierda no le han respetado por no ir a la manifestación del 8-M. “Hay motivos para que cada mujer y cada hombre reivindique lo que crea oportuno”, ha defendido, antes de matizar que, para ella, el problema de las mujeres está “en la brecha que se crea cuando tienen hijos”: “Hay veces que la paternidad y la maternidad son un freno. Pero no hay que poner el foco contra el hombre”, ha planteado.

“Se están politizando estas manifestaciones y no me representan. Por eso no voy”. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , ha defendido su ausencia este domingo en la marcha en la capital por el 8-M , Día Internacional de la Mujer, argumentando que ella es “libre e independiente”, que está “a favor de estar en contra”. La manifestación reunió a 120.000 personas, según la Delegación de Gobierno.

Díaz Ayuso: "Yo creo en la libertad de la mujer, que nada nos ponga freno y llegar tan lejos como nuestro mérito y capacidad nos lleve (...) Si me van a tachar de buena o mala mujer porque voy o no a una manifestación, empezamos mal" https://t.co/n1meqTMvEG #DíazAyusoLosDesayunos pic.twitter.com/2oeRvqtu6r

Díaz Ayuso ha ahondado en este argumento afirmando que “el hecho de que no nos sintamos representadas no quiere decir que sea machista”: “Toda mujer y hombre debe llegar tan lejos como su esfuerzo le lleve”, ha resaltado, antes de puntualizar que a ella no le representa “el feminismo del quiero llegar sola y borracha a casa”.

A la pregunta de si es o no feminista, Ayuso ha respondido que ella cree “en la libertad de las mujeres”: “No voy a ir a una manifestación para que me digan cómo soy. A mí no me ponen deberes para que me digan cómo o no comportarme”, ha reiterado, antes de concretar que a ella le representa “el feminismo de la ingeniera que llega lejos”.