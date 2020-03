Díaz Ayuso estalla en Twitter durante la comparecencia de Pedro Sánchez

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha estallado en Twitter contra Pedro Sánchez este sábado por la noche, durante la comparecencia que ha hecho el presidente del Gobierno para hablar del coronavirus.

“Sánchez no ha dicho ni propuesto absolutamente nada que no se esté haciendo en Madrid. Así que no acepto que la señale como la apestada en su mitin televisivo”, ha escrito la dirigente del PP en un mensaje que en poco más de 20 minutos acumulaba más de 8.000 ‘me gusta’ y 4.200 retuits.