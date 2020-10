Díaz Ayuso justifica como puede su extraño saludo con Pedro Sánchez

Hay imágenes que lo dicen todo. El frío saludo entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso ayer lunes en los actos por el Día de la Hispanidad ha dado mucho que hablar e incluso ha llegado a la rueda de prensa convocada por la presidenta madrileña este martes.

Díaz Ayuso ha vuelto a cargar contra el Gobierno central, al que insiste en pedir que elimine el estado de alarma en Madrid y ha acusado a Pedro Sánchez de no dialogar con ella desde el viernes, cuando el Consejo de Ministros accedió a decretar la nueva situación jurídica en Madrid.

Sin embargo, la presidenta no ha querido hacer más sangre en su fría relación con Sánchez y ha justificado la distancia (física y gestual) que tuvo con el presidente en su encuentro oficial por el 12-O. Entonces, el líder socialista se acercó a ella y se llevó la mano al corazón, el modo con el que recomienda ahora la OMS saludar. La respuesta de Ayuso fue casi nula. Un mero gesto concesivo de cabeza, afirmativo, sin llevarse la mano al corazón ni acercarse a él.

“El saludo de ayer... bueno... (y aquí sí ha movido la mano con cierta indiferencia). También es cierto que con mascarillas, etc. y con las circunstancias en las que estamos los saludos no son mucho mejores”, ha expresado, antes de reprocharle nuevamente que no hay diálogo entre ambos dirigentes.