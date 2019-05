Díaz Ayuso manda un 'recadito' a Ferreras en pleno directo (en 'Al Rojo Vivo')... y el periodista responde con un 'zasca' antológico

La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha aprovechado la pregunta en directo de un reportero de laSexta para mandar un ‘recadito’ al presentador del programa Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras.

″¿Estamos en directo? Pues le quiero decir a Ferreras que me lleve a su programa ya, que habla mucho de mí pero no me lleva nunca a su programa para que le cuente las cosas y que me entreviste”, ha afirmado la candidata popular.