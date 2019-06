Díaz Ayuso (PP), sobre Serrano (Vox): "No cabe más que no estar de acuerdo con lo que dice"

La candidata del PP a la Presidencia regional, Isabel Díaz Ayuso, ha aplaudido que el partido ultraderechista Vox se haya desmarcado de su líder en Andalucía, Francisco Serrano, que criticó con dureza la sentencia del Supremo a La Manada, condenados a 15 años de prisión por violar a una joven.

“Me parece oportuno que su partido le haya desautorizado por esas opiniones que me parece que son personales”, ha declarado este domingo Ayuso, quien ha agregado lo siguiente: “Ahí no cabe más que no estar de acuerdo con lo que estaba diciendo este hombre y arropar a la justicia”.

Ayuso cree que la sentencia llega “después de mucho trabajo y muchas pruebas” y tras “tanto trabajo y tanta información cuidada”, ha dicho, “no hay nada más que decir”. “No se puede poner en tela de juicio a la justicia española”, ha espetado.

La aspirante a la Presidencia de la Comunidad ha dicho “tranquilizarse como mujer” tras el cambio de criterio jurisprudencial del máximo tribunal y ha asegurado que siempre va a “respaldar las decisiones judiciales, como son las del Supremo”.