Díaz Ayuso promete su cargo como presidenta de la Comunidad de Madrid: "Hoy empieza todo"

Con la promesa de “hacer las cosas bien” y trabajar por la libertad, la bajada de impuestos y la eficacia en los servicios públicos, Isabel Díaz Ayuso ha prometido su cargo como presidenta de la Comunidad de Madrid. En su discurso ha prometido lealtad y colaboración al Gobierno de Pedro Sánchez pero, ha matizado, será “exigente”

En el acto, en el que ha estado arropada por la cúpula del PP y con parte de su Ejecutivo regional ya formado, Ayuso ha dicho sentirse “orgullosa” de ser española de Madrid y ha garantizado que intentará “darlo todo a España porque no se puede gobernar Madrid sin querer a España”.“Hoy empieza todo”, ha señalado.

Díaz Ayuso presidirá el primer Gobierno de coalición de la Comunidad de Madrid conformado por el PP y Ciudadanos, y con el apoyo para la investidura de Vox. “Estos días pasados he tenido la oportunidad de resumir ante la Asamblea las líneas generales de mi proyecto de gobierno que, por vez primera, la presidenta de la Comunidad solo podrá realizar en un gobierno de coalición, con Ciudadanos, y contando además con los acuerdos parlamentarios que alcancemos con Vox. Es un proyecto político que, no me canso de repetir, se basa en la libertad, la bajada de impuestos y la eficacia en los servicios públicos”, ha explicado.

“Hoy, gracias a ti, al trabajo de un gran equipo y a la decisión en las urnas de los madrileños, tras haber encontrado el consenso con partidos distintos, nos encontramos con la obligación de hacer las cosas bien”, ha dicho Díaz Ayuso en alusión al presidente del PP, Pablo Casado, que la eligió como candidata a la Comunidad de Madrid.

Hacerlo bien

Todo pasa, ha insistido, por “hacerlo bien”. “Hacer las cosas bien significa estar atenta más a lo que te dicen que a lo que hablas; reconocer permanentemente que no es tan fácil tener razón, y gobernar para todos, no solo para una parte. Hacer las cosas bien es una frase sencilla que para el gobernante encierra la esclavitud de no permitirse ni un solo error, de multiplicar la exigencia personal y, me temo, de no quedar nunca satisfecha por buenos que parezcan los resultados. Y este es el compromiso que asumo: la obligación de hacer las cosas bien gobernando para todos los madrileños”, ha señalado.

En el acto ha estado acompañada por los expresidentes de la Comunidad de Madrid Pedro Rollán, Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón; el presidente del PP, Pablo Casado; el secretario general del PP, Teodoro García Egea; el presidente del PP madrileño, Pío García Escudero; la expresidenta del Congreso, Ana Pastor, y el alcalde de Madrid, el popular José Luis Martínez-Almeida.

En representación del Gobierno, ha acudido la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado.