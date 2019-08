Díaz Ayuso se plantea 10 retos, pero no cuadran ni con su pasado ni con sus socios

Además, la candidata de uno de sus apoyos, Rocío Monasterio (Vox) acumula varias perlitas respecto a la educación, como la propuesta del pin parental, que ayudaba a las familias para que sus hijos no se conviertan en homosexuales a las escuelas y así poder elegir qué contenidos aprenden. Una propuesta que generó la mofa en redes y se sumó a aquellas declaraciones en las que la candidata ultraderechista decía que en la escuela pública se enseña “zoofilia” a los niños. Vox, además ha pedido al Gobierno de Madrid que identifique a quienes dan charlas LGTBI en colegios. Cosa que de “libertad” tiene poco.

Desde hace años y a través del movimiento feminista, las mujeres piden a los políticos que faciliten la conciliación. Pero no sólo con incentivos a las empresas: también con políticas antiausteridad. Además, la conciliación está altamente ligada a los roles de género y afecta en su mayoría a las mujeres. Ni el PP, ni Ciudadanos ni Vox hablan de la desigualdad de “género” como tal. Vox incluso la niega. Parece poco probable llevar a cabo políticas de conciliación sin una perspectiva de género que tenga en cuenta las desigualdades entre hombres y mujeres.

9. La igualdad de la mujer y la diversidad integradora

Ayuso no ha mencionado la expresión “violencia de género”, pero sí se ha referido a “malos tratos hacia las mujeres”, como hace Vox. Además, el partido ultraderechista con el que ha pactado la candidata popular niega la existencia de la violencia de género y ha tomado como una de sus grandes banderas la lucha contra el movimiento feminista.

No contenta con eso, Ayuso ha hablado de los derechos de las personas LGTBI y de una “diversidad integradora” meses después de decir que el Orgullo Gay no debería celebrarse en la Casa de Campo como proponía Vox para no molestar a las familias que se reúnen allí los fines de semana.

10. La libertad como base de su acción política