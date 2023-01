El Barça sale vivo de un heroico Intercity en su estreno en Copa del Rey

Xavi Hernández no quería sorpresas por lo que puso en escena a un once bastante reconocible con varios titulares habituales y desde el primer momento el Barcelona buscó solventar la eliminatoria por la vía rápida con presión alta y rápida circulación de balón.



Tras un primer aviso de Pablo Torre en el minuto 3, Araújo no perdonó instantes después con un impecable remate de cabeza tras un saque de esquina. El uruguayo, que reaparecía restablecido de la lesión que le ha tenido varios meses fuera de los campos, se lanzó en plancha para anotar un gran gol sin oposición de la defensa rival. El 0-1 puso el encuentro donde quería el Barcelona.



Con desventaja en el marcador, el conjunto alicantino siguió atrás a la espera de sorprender a la contra. La primera de ellas llegó en el minuto 16 con un mano a mano entre Aarón Piñan e Iñaki Peña en el que Araujo evitó el gol bajo palos. Fue un aviso de lo que podía ocurrir si el partido seguía abierto.



Tras este susto, el Barcelona volvió a tomar el control del juego. Así, Memphis Depay, con un balón al travesaño tras desviar Bellotti la trayectoria, y dos ocasiones claras de Dembélé y Ferrán Torres pudieron sentenciar antes del descanso al que se llegó con 0-1.



Con la eliminatoria sin cerrar y con Ferrán Torres y Dembélé desacertados de cara a puerta, el Intercity fue creciendo y, al mismo tiempo, creyendo. De esta forma, Soldevilla logró empatar tras un saque de esquina en el minuto 59.



El 1-1 hizo soñar al equipo alicantino, pero Dembélé devolvió la ventaja al Barça con un gol en el minuto 66 tras una perfecta definición en el mano a mano con Gaizka Campos. Pese al golpe, el Intercity intentó volver a meter el miedo en el cuerpo y lo consiguió con un nuevo gol de Soldevilla, jugador formado en la cantera azulgrana, en el minuto 73.



En plena locura de partido, Raphinha hizo el 2-3 tres minutos después. El Intercity la tuvo para empatar. Iñaki Peña salvó al Barça. Gaizka Campos también evitó el 2-4 con un gran parada a Raphinha y, en la siguiente jugada, Soldevilla firmó el 3-3 al aprovechar un error de Marcos Alonso en el minuto 86.



Con 3-3 la eliminatoria fue a la prórroga. En el tiempo extra, el equipo de Xavi Hernández paró el desenfreno, pero su dominio tuvo escasa profundidad y llegada. El Intercity se sintió cómodo con los penaltis en el horizonte.



Sin embargo, Ansu Fati desatascó al Barcelona con un gol casi al final del primer acto de la prórroga. En los últimos 15 minutos, el 3-4 fue definitivo por lo que el conjunto azulgrana pudo sobrevivir al fuego cruzado.