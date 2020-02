Diego Reina, el primer profesor en rebelarse contra Vox y su veto parental: "Nace de la barbarie"

Desde entonces no ha cambiado su rutina y su relación con sus compañeros, a los que saluda con absoluta normalidad, incluso a uno que pertenece a Vox: “La educación va ante todo y me han tratado con mucho respeto. No ha habido ningún problema. Una cosa es el trabajo que realizamos aquí y otra nuestras opiniones personales”.

Reina, que cree que su ejemplo puede ayudar a otros profesores a dar ese paso y saltarse la instrucción, no teme una posible visita de un inspector, aunque no cree que se vaya a producir porque nadie le ha denunciado. Tampoco va a cambiar su forma de dar clase.

“Ya que he empezado no voy a volver, aunque pasase a ser una orden. Solo lo pediría si viniera un inspector y me amenazara con una sanción”, concluye.

Ovacionado por sus alumnos

En la conferencia, Reina hizo un discurso reivindicando su posición frente a la medida de Vox y acabó llevándose todos los aplausos de los alumnos asistentes.

Durante los cinco minutos en los que explicó su postura, afirmó que para él es más importante pedir permiso a los alumnos que a los profesores o padres, porque ya están en edad de decidir la educación que quieren recibir. También definió el veto parental como “injusto, sin sentido, que nace de la barbarie y está en contra del ritmo de la civilización”.

Además, afrontó con total naturalidad que se le pudiera abrir un expediente disciplinario: “Sería una medalla porque he defendido la libertad frente a la opresión y la decisión de nuestro ejecutivo. No tengo miedo porque si tuviésemos miedo viviríamos bajo otro régimen y no bajo la democracia”.

“No tenemos que dejar nunca de luchar por nuestros derechos y por nuestra libertad sea en el ámbito que sea”, concluyó, antes de recibir una sonora ovación por parte de sus alumnos. Algunos de ellos incluso se pusieron de pie por su valentía.