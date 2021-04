El legado de Juego de Tronos: mucho más que dragones, sexo y violencia

Una serie con dragones, personajes inmortales y batallas por un trono forjado con cientos de espadas no parece, a priori, destinada a reunir a millones de personas frente a la pantalla. Juego de tronos , sin embargo, lo consiguió.

La fantasía épica que HBO estrenó hace diez años en Estados Unidos enamoró a espectadores sin importar edad, los gustos o clase social, elevó al máximo el significado de spoiler y dejó frases que ya están asentadas en la cultura popular. El ya mítico ‘se acerca el invierno’ se ha utilizado hasta la saciedad y no son pocos los padres que han bautizado a sus hijas como Daenerys o Arya.

“Es el cierre de la etapa en la que la ficción era un evento cultural”, insiste Neira, que destaca cómo la serie fue un fenómeno global a pesar de ser una fantasía épica. “Consiguió generar un interés transversal gracias a la estructura de intriga palaciega y a los personaje arquetípicos. Supo diversificar y ser un fenómeno no de nicho, sino de masas”, añade.

María Antonia Paz , catedrática de la Universidad Complutense de Madrid y profesora de Historia de la televisión compara el éxito de Juego de tronos con lo que representó Dallas en los setenta. “Fue un antes y un después en la televisión, una serie con un alcance que no habíamos previsto”, indica la experta.

Una superproducción con una estructura narrativa atípica y personajes poliédricos

“A nivel narrativo hay que hacer hincapié en los personajes”, recuerda María Antonia Paz. “Eran multitud y tenían un protagonismo coral. Todos eran poliédricos y cargados de matices y, además, morían. Normalmente en una serie, hasta ese momento, cuidado con matar al protagonista”, añade la catedrática. La muerte de Ned Stark antes de que llegara a terminar la primera temporada dejó en shock a los espectadores y avisó de que Juego de tronos no era cosa de un personaje importante, sino de un gran reparto.

Paz explica que la serie “no respetaba la narrativa establecida” y que estaba llena de tramas para elegir. “Fue un salto cualitativo en la televisión. Antes veías una buena serie y decías, es cinematográfica. Con Juego de tronos no, es puramente televisiva, pero eso no le resta calidad”, añade la experta, que también resalta las escenas de violencia y sexo explícitas. “Se rompieron las barreras de todo, tanto narrativas como éticas y morales”, insiste.

Por su parte, Natxo López, piensa que algunos espectadores se quedaban con la violencia y el sexo “porque resultan muy llamativos en una serie de televisión y en un género que muchos hasta entonces identificaban con un público joven o infantil”, pero no era una novedad. “La obra de Shakespeare está plagada de sexo y violencia, lo que pasa es que en Juego de tronos todo es más explícito. Y es lógico que lo sea, porque es una serie actual y concebida para adultos, eso formaba parte de la apuesta”, sentencia el guionista, que la ficción tiene un toque shakesperiano. “Es una serie de una gran riqueza dramática, con personajes complejos que sufren un largo arco de transformación, y con una historia que huye del maniqueismo, que profundiza en conflictos universales y contemporáneos”, destaca López.

El legado cultural

Además de un lugar privilegiado en el trono de las series, Juego de tronos deja también un legado cultural. El fenómeno fan entorno a la ficción no tiene comparación y Neira recuerda cómo la gente se despertaba de madrugada para ver cada capítulo sin tragarse ningún spoiler. “No podías entrar en Internet si no lo habías visto”, bromea la especialista, que añade que se siguen vendiendo como churros los productos de merchandising con las frases y las caras de los personajes.

María Paz recuerda las “conversaciones en el metro”, de todo tipo de personas sin importar la edad. Cada inicio de temporada se organizaban estrenos en cines como el Capitol de Madrid y algunos bares, como el Burlington Bar en Chicago, se hicieron famosos por poner la serie en pantalla grande, como si se tratara de un partido de fútbol. En 2020 abrió en Valencia El muro , una cervecería que homenajea a la serie y, según el INE , en España hay 237 niñas que se llaman Arya, la hermana pequeña de los Stark. La lista no tiene fin.

¿Es posible otro Juego de Tronos?

“Ahora lo que existen son fenómenos a pequeña escala como lo que ha hecho Disney+ con The Mandalorian o Netflix con La casa de papel, pero no tienen la misma continuidad. Ahora se estrenan muchísimos títulos. Si antes echábamos de menos las producciones, ahora no da tiempo”, explica Neira, que cree que en la televisión lineal, el “programa evento” ha cogido el testigo de la ficción. “Solo hay que echar un vistazo a las cifras de Rociíto o de La isla de las tentaciones”, añade la experta sobre la capacidad de congregar espectadores frente a la pantalla.