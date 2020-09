Los 10 minutos que desvelan cómo será 'La isla de las tentaciones'

Merece la pena escuchar cómo hablan los nuevos concursantes de sí mismos. De hecho, no ha hecho falta que se celebre la hoguera en la que se muestran las imágenes de lo que hacen unos y otros cuando su pareja no se les ve, porque los problemas han empezado antes.

Ángel e Inma

Ángel es “muy guapo”. Por eso, si ocurre algo entre su novio y una de las solteras, Inma tiene claro de quién será la responsabilidad y a quién atacar: “Sé que no va a ser por su culpa, él es un niño muy guapo y me lo van a quitar sí o sí”. Lo que él no soporta de su Penélope son los celos... ¿De verdad? Aun así, Inma está muy segura de su relación, y lo demostró al conocer a las tentadoras: “Mi novio no ha mirado a ninguna. La habrá mirado porque tiene que mirar”.