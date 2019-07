Digno de Kafka: excluida de la oposición tras perderle su examen

Al día siguiente, también dio la cara en la prueba práctica y comenzó a hacer lo que todos los demás: esperar la publicación de las notas para afrontar la segunda fase del proceso.

Cuando las calificaciones vieron finalmente la luz, Yasmina descubrió que figuraba como “no presentada” en el primer examen. Por eso, presentó una alegación. Ella misma ha relatado a Las Provincias la rocambolesca situación que se produjo a partir de entonces.

“Se acordaban de que lo había hecho. Se pusieron a buscarlo y me dijeron que iban a tardar un poco. A las doce volví y una de las vocales me dijo que no me preocupara, que lo habían encontrado, pero que me fuera a casa que iban a tardar en sacar las notas”, ha explicado.