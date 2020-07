Dime qué mascarilla usas y te diré que político eres

Cristina Andina via Getty Images

El pasado 27 de junio el presidente viajó a Orense para hacer campaña con Gonzalo Caballero, el candidato socialista a la Xunta. El partido en Galicia había hecho unas mascarillas rojas como la rosa del PSOE y con el lema de campaña en el lado derecho ‘A hora do cambio’, y un emoticono de un corazón con un ‘Fai Galicia’ en el izquierdo. Impactaba verle así de repente, cambiando de registro, poniéndose otra cara. Sánchez en su papel de presidente del Gobierno, siempre usa la típica mascarilla quirúrgica. Neutra y tan gélida como un quirófano. Un elemento que despersonaliza aunque también tiene la virtud de que el común de los mortales se puede sentir identificado contigo. Lo cual estaría muy bien si no fuera porque la gente corriente como nosotras y como tú, se ha lanzado a la búsqueda de mascarillas diferenciadoras para quitarle ese tufo distópico a la nueva normalidad.

Por un momento parecía un tipo del siglo XXI, sobre todo por el contraste con Iturgaíz, con el que le separan más de 15 años, aunque ideológicamente sean gemelos. Tenía ese punto de señor que quiere expresar a través de detalles que sigue en la onda. Hasta para eso es viejoven Casado. Quizá pretendiera enganchar con un votante aun no jubilado y por eso echo mano de una mascarilla diferente a la que usa para ir al Congreso, una quirúrgica normal y corriente.

A pesar de que Casado es, junto a Inés Arrimadas, uno de los líderes más jóvenes, cuesta verle como un hombre que aun no ha cumplido los 40. Sera por su discurso del siglo pasado o porque viste igual que Aznar en el 96. Pantalón gris marengo, camisa de cuello italiano y blazer azul marino. Como gran transgresión, el pasado 22 de junio con la excusa de que arrancaba campaña en Bilbao, se plantó una mascarilla de tela con motivos geométricos como de vidriera de iglesia, pero con un punto moderno. Un gesto actual que de pronto le devolvió al presente. La mascarilla se convirtió por unas horas en un detalle personal que rompía con el uniforme de trabajo habitual de pepero como Dios manda.

La mascarilla de seudoactivista de Pablo Iglesias

Tanto tiempo soñando con ser vicepresidente y cuando llegas quieres seguir presumiendo de activista del 15M. Un rol que pasó a mejor gloria cuando Iglesias entró en el Congreso y fue haciendo limpias en el partido hasta lograr un Podemos a la medida de los Iglesias Montero, dilapidando el capital obtenido en las urnas -un 21% de votos y 69 diputados en 2015- y que ahora trata de recuperar con gestos tan poco creíbles como este. La caída que evidencia el último CIS -un 11,4 % en intención de voto-, muestra que ni el coronavirus que ha reforzado al PSOE es capaz de revertir la fuerza gravitaría que parece estar absorbiéndoles.

Así que Pablo vuelve a lo que una vez le encumbro, ignorando que como decía Ortega ‘yo soy yo y mi circunstancia’ y la circunstancia no es la misma ahora que hace cinco años. Ahora es vicepresidente de todos los españoles, los que le votaron y los que no. Y se espera altura de Estado. Una mascarilla a favor de la sanidad pública, fabricada por la empresa de merchandising fundada por Juanma del Olmo, fiel hombre de confianza de Irene Montero no le va a levantar en las encuestas. Y encima ahonda en proyectar esa imagen de que en Podemos todo queda en casa.