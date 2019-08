Conte dimite como primer ministro italiano y acusa a Salvini de desatar la crisis

Igualmente, ha dicho, ha evidenciado la incoherencia de Salvini, que ha presentado una moción contra un Gobierno del que los ministros de la Liga aún no han dimitido, y afirmó que el país no debe temer unas elecciones anticipadas porque “es la esencia de la democracia”, pero matizó que pedir a los italianos “que voten cada año es irresponsable”.

“La Liga ha dicho que ya no quería seguir con esta alianza de Gobierno y ha pedido elecciones inmediatas. Ha presentado una moción de censura contra el Gobierno y ha pedido que se fijara una fecha. La del ministro Salvini ha sido una decisión grave que comporta consecuencias para la vida política, económica y social del país”, ha subrayado Conte.

“Al acabar el debate parlamentario, acudiré ante el presidente de la República para informarle oficialmente del final de esta experiencia de Gobierno y presentarle mi dimisión como jefe de Gobierno”, ha declarado Conte en una intervención en el Senado, después de que el líder de la Liga, ministro del Interior y vicepresidente del Ejecutivo italiano, Matteo Salvini, presentara una moción de censura en su contra, que no se ha votado.

“Volvería a hacer lo mismo. No tengo miedo de la opinión de los italianos. Quien tiene miedo de la opinión de los italianos no es un hombre libre”, ha afirmado al comenzar su intervención Salvini, quien ha desatado la crisis política en el país, tras presentar una moción contra Conte, que no se ha votado.

Salvini ha asegurado que su partido no tiene miedo a unas elecciones en otoño y tampoco a una posible alianza entre el Movimiento Cinco Estrellas y el Partido Demócrata (PD, centroizquierda), que podrían unirse y formar un nuevo Ejecutivo, pues tienen mayoría parlamentaria.

En un discurso cargado de citas -desde Cicerón a Virgilio pasando por el Inmaculado Corazón de María-, el líder de la Liga se ha descrito como “un hombre libre” para defender la convocatoria de elecciones en octubre. “Quien teme el juicio de los italianos no es libre. Es la sal de la democracia”, ha alegado, según informa la agencia Adnkronos.

La renuncia de Conte deja en manos de Mattarella los siguientes pasos. El jefe de Estado debería abrir consultas con los líderes de los distintos partidos políticos para ver si hay posibilidad de formar un gobierno alternativo o de lo contrario es necesario el adelanto electoral, como desea Salvini.