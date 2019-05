Dimite el vicecanciller austriaco tras difundirse un vídeo dejándose corromper por una magnate rusa

El vicecanciller de Austria y líder de los ultranacionalistas, Heinz-Christian Strache, dimitió este sábado tras la difusión de un vídeo en el que se muestra dispuesto a aceptar ayudas financieras rusas a cambio de favores y contratos estatales.



“Hoy he tenido una reunión con el canciller federal (Sebastian Kurz) y le he ofrecido mi dimisión, que él ha aceptado”, declaró Strache en rueda de prensa en Viena.



Además, dijo que también abandona la jefatura del ultraderechista Partido Liberal (FPÖ).



Strache admitió haber cometido un “error”, explicó que se retiraba para evitar que caiga el Gobierno formado por su formación y el Partido Popular (ÖVP) de Kurz, y que su sucesor será Norbert Hofer, actual vicepresidente del FPÖ, ministro de Infraestructura y ex candidato a la presidencia.