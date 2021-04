Kim Potter, la agente que mató a tiros a Duante Wright, un afroamericano de 20 años, ha presentado este martes su dimisión. Tim Gannon, jefe de la Policía de Brooklyn Center, un suburbio de Minneapolis, también ha renunciado tras lo ocurrido el pasado domingo, que ha despertado las protestas raciales y los disturbio en la misma ciudad donde se celebra el juicio por el caso de George Floyd.

Los casos de brutalidad hacia los afroamericanos no son desconocidos para esta comunidad. Los padres de Wright han rechazado frontalmente la versión oficial, que ha catalogado lo ocurrido de “accidental”.

El domingo por la tarde los agentes detuvieron el coche de Wright en un control de tráfico y descubrieron que el joven tenía una orden judicial pendiente. La policía intentó arrestarlo, pero este volvió a ingresar en el vehículo. Potter lo apuntó con una pistola y gritó tres veces “Táser”, en señal de que pretendía paralizarlo. Pero la agente disparó con un arma de fuego y Wright falleció.

“Mierda, acabo de dispararle”, se escucha exclamar a Potter en el vídeo de su cámara corporal.

El alcalde de la localidad, Mike Elliott, ha asegurado en una rueda de prensa que las dimisiones han sido decisión de los agentes. “No le pedimos que renunciara. Esa fue una decisión que tomó ella. (...) Y no podría estar más de acuerdo”, explicó Elliott.

“No fue un error”

Los padres de la víctima han rechazado este martes que se tratara de un accidente. “No puedo aceptar eso. Perdí a mi hijo. No volverá nunca. No puedo aceptar eso, un error, que ni siquiera suena bien. Esta agente de policía ha estado en el cuerpo durante más de 26 años. No puedo aceptar eso”, ha señalado Aubrey Wright, el padre de Daunte, en el programa Good Morning America, de la cadena ABC.

Uno de los abogados de la familia, Jeffrey Storms, ha criticado que el departamento de policía “salga y simplemente califique esto como un accidente” y lo consideró “inadecuado” e “insuficiente”.

“Hubo una serie de eventos intencionados que llevaron a la muerte de su hijo y necesitamos averiguar exactamente por qué sucedieron cada uno de esos actos intencionales”, ha aseverado Storms en una entrevista en la cadena CNN.

Las familias de Floyd y Wright se unen

Ese incidente se produjo cuando los nervios están a flor de piel en Minneapolis, pendiente de la sentencia del juicio contra Derek Chauvin, uno de los cuatro policías acusados del asesinato de George Floyd en mayo pasado, que desató una ola de protestas raciales en todo el país.

Las familias de ambos afroamericanos abatidos por la Policía en Minesota organizaron una rueda de prensa conjunta para demostrar su “unión”, según sus palabras.

“Los vamos a apoyar. Lucharemos por la justicia para esta familia, al igual que luchamos por nuestro hermano”, ha destacado emocionado ante la prensa uno de los hermanos de Floyd, Philonise Floyd.

La madre del hijo de 2 años de Wright, Chyna Whitaker, ha sido una de las familiares que ha hablado en la rueda de prensa, mientras que el padre del joven, visiblemente afectado, no pudo hacer declaraciones, según uno de los abogados. “Mi hijo, no tiene papá. Siento que le robaron el papá a mi hijo”, ha lamentado Whitaker.

Nuevas protestas

La muerte de Wright a manos de la policía ha provocado que centenares de manifestantes desafiaran el lunes por la noche el toque de queda impuesto por el gobernador de Minesota para evitar disturbios, que finalmente terminaron con más de 50 detenidos.

Los altercados por la muerte de Wright, que empezaron el mismo domingo, se reanudaron la noche pasada con la detonación de fuegos artificiales y gases lacrimógenos alrededor de la sede del Departamento de Policía de Brooklyn Center, donde se habían concentrado numerosas personas.

Las autoridades locales prevén que las protestas continúen durante los próximos días.