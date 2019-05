″¿Cuánto dinero tienes en la cuenta?”. David Broncano ha hecho esa pregunta a todos los invitados que han pasado por La Resistencia, desde que aterrizó en Movistar + el 1 de febrero de 2018.

Es la pregunta del millón —ahora con la variante: ”¿Cuánto has follado en el último mes?”—, pero no siempre tiene respuesta. Al fin y al cabo no es fácil sacar a la luz la cuenta bancaria.... El propio Broncano probó de su propia medicina cuando visitó El Hormiguero y confesó a Pablo Motos que tenía entre 500.000 y 600.000 euros ahorrados.

Así, muchos que se han sentado en el plató se han negado a dar cifras (Blanca Suárez, Ricardo Gómez, Joaquín Reyes...), mientras que otros tantos sí se han mojado. Laura Pausini se vino arriba al decir que tenía más dinero que Antonio Resines y Gerard Piqué se jactó de que en sus cuentas hay más dinero que en las del Espanyol. Menos adineradas pero igual de sinceras han sido la directora Isabel Coixet o la actriz Adriana Ugarte, que hasta llevaron un extracto de su cuenta para que Broncano viese la cifra con sus propios ojos.

Son algunos ejemplos de los que han pasado por plató, y aquí tienes otros famosos que le han dejado las cuentas claras al presentador.