Dio que hablar hace años y ahora vuelve a salir en televisión: así está ahora el dueño del Bar Koki

El diario AS también recogió en un reportaje en abril de 2012 cómo se vivían los partidos en esta peña Madridista de Barajas. “En el Bar de Koki, en Barajas, han vivido un día histórico: el de la victoria en el Camp Nou del Madrid que vale una liga. Tras la barra los hermanos López tienen doble trabajo: el de tirar las cañas y el de hacer desatar la locura en el bar”, rezaba el texto que acompañaba a las imágenes.

El canal Gol ha vuelto a la Peña Madridista de Barajas con motivo de la final de la Supercopa de España entre Real Madrid y Atlético de Madrid y ha charlado con Jesús López. ”¿Quién manda hoy en la capital?”, le ha preguntado la reportera del canal deportivo.

“El Real Madrid. Siempre manda el Real Madrid. En la capital nunca va a mandar nadie más que el Real Madrid. Siempre. Porque es el único equipo que ha hecho historia en el Mundo”, ha afirmado.

″¿Qué vas a hacer si gana el Madrid?”, ha preguntado la reportera. “Me romperé la camiseta, me tiraré, me beberé 20 copas o 30 como siempre y me emborracharé, porque para mí el Madrid es más que mi familia. Quiero más al Madrid que a mi familia”, ha respondido Jesús López.