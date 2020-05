Dios bendiga a los coleccionistas de arte

Hace unos días una impresionante nómina de artistas españoles, encabezados nada menos que por Luis Gordillo y Antonio López, escribió al ministro de Cultura y Deportes reivindicando un mayor apoyo al sector después de las difusas y leves medidas publicadas. El titular de la cartera, señor Uribes, les ha respondido como si fuesen niños, recordándoles que apoyó ARCO paseándose por los pasillos de los que desterramos la moqueta. Incluso, le escribe a Gordillo y compañía, visitó otras galerías que no estaban en la feria sin decir, pero dejándolo entender, que nadie le dio las gracias por ello, con el mérito que tiene eso. En este mundo de la nueva normalidad emergente, que es igual que la consagrada y la media carrera, un ministro del ramo piensa que apoyar al ramo es visitar el ramo. El señor ministro piensa que nos apoya con su sola presencia, como los taumaturgos curan solo con el contacto, pero no es así. El Ministerio de Deportes (ya está bien de que utilicen un concepto que no defienden) no cura con su presencia, ni siquiera incide en los estados de ánimo. Hasta antes de que se enfrentase al sector que debió defender casi nadie sabía su nombre y hoy, que todos lo conocen, la intención es que se nos olvide pronto. No hace mucho pedí aquí su dimisión con nulo resultado. Poco después se planteó una huelga de contenidos en redes sociales que me pareció tan poco sustancial como demostró ser.

Es una situación paradójica la de este ministro. Antiguamente la derecha defendía hasta lo indefendible a los suyos mientras la izquierda los ‘decapitaba’ rápidamente para demostrar la célebre superioridad moral. Este nuevo Gobierno de izquierdas está defendiendo al peor ministro de Cultura de la historia española sin importarle que haya una total unidad en el arte contra su gestión. Hay que decir que la gestión de Uribes, más allá de estas tristes circunstancias, quedará como un discreto pasar por el ministerio camino de otro sitio.

Sin embargo, el sector del arte contemporáneo sigue en pie gracias al apoyo real de otras personas y entidades. El desastre provocado por el coronavirus ha propiciado que varias comunidades autónomas hayan lanzado líneas de compras, ayudas y subvenciones en varios grados, como es el caso de la Comunidad de Madrid, la Generalitat Valenciana y el ICA, Instituto de Industrias Culturales de Murcia. Más allá de los importes de las distintas iniciativas, estas instituciones demuestran que las políticas culturales españolas existen y son conscientes de la realidad y el futuro que espera a un sector clave tanto en las cifras económicas como en la importancia simbólica y representativa. Siempre lo digo, pero qué poco quedaría de la idea de España sin Velázquez, el Greco, Goya, Picasso, Chillida, Tápies etc, etc, etc.