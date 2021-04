El rapapolvo de una diputada del PSOE a uno de Vox por este comentario machista

La Comisión de Industria, Comercio y Turismo del Congreso de los Diputados debatió este miércoles una proposición no de ley sobre el “impulso y reactivación del sector turístico y la hostelería” presentada por Ciudadanos.

Durante dicho debate, la presidenta de la Comisión, Sandra Guaita, del PSOE, mantuvo un intenso rifirrafe con Alberto Rodríguez, diputado del partido de ultraderecha Vox, que se dirigió a ella como “señora presidente”.

“Me veo en la obligación de cuestionarle brevemente para saber y que conste en el Diario de Sesiones, esta consecución, esta incoherencia gramatical de señor diputada es algo que usted hace voluntariamente o es accidental”, planteó Rodríguez.

Guaita contestó asegurando que se lo había “puesto” porque “como he visto que tenía un problema gramatical usted, se lo he puesto para ver si el problema era suyo o entendía, cuando era al contrario, lo entendía bien”.

La diputada socialista y presidenta de la Comisión prosiguió: “Veo que la observación está muy bien entendida. Entiendo que cuando usted se refiere a mí en masculino lo hace conscientemente, ¿no?”.

Ante la falta de respuesta del diputado de Vox, Guaita insistió: “Le estoy haciendo una pregunta, por favor, y si no, se rige al turno de palabra que tiene. Porque como yo doy el turno de palabra, si quiere hablar de la PNL hablamos de la PNL, si no, le he hecho una pregunta. Me contesta o si no, continuamos con la PNL”.

Cuando Rodríguez iba a contestar, la diputada socialista le recordó que tenía “dos minutos” de turno.

“Pido amparo”, respondió el diputado de Vox. “Pues ampárese en quien quiera, pero le estoy diciendo que le quedan dos minutos para acabar con la PNL”, contestó la presidenta.

“Muy bien, espero que conste en acta este comportamiento”, dijo el parlamentario de extrema derecha.

“Yo también espero que conste en acta mi respuesta a su trato irresponsable contra la Presidencia de esta mesa cuando está presidida por una mujer, porque es un trato impresentable”, reprochó Guaita.

“El término presidente no es ni masculino ni femenino”, trató de argumentar Rodríguez.

“El único grupo parlamentario que hace esto es usted. El resto de diputados y diputadas de esta Cámara tienen respeto absoluto por la presidencia, sea hombre o mujer. Ustedes muestran un desprecio absoluto. Por lo tanto, diputado, aquí se acaba la conversación. Si quiere posicionarse en la PNL, se posiciona, y si no, se calla. Porque ya no le doy más la palabra. Entonces, se posiciona, por favor”.

Para quedar encima, Rodríguez concluyó con un “muchas gracias, señora presidente”.

El rapapolvo de Guaita, compartido por la cuenta del PSC del Camp de Tarragona en Twitter, ha sido muy compartido en esta red social: