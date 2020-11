El berrinche de un diputado de Vox en el Parlamento de Andalucía: golpea el micro y manda "a tomar por culo" a la presidenta

Mientras en el Congreso de los Diputados se debatía sobre Educación entre gritos y golpes, en el Parlamento de Andalucía el portavoz de la formación de ultraderecha Vox daba una buena muestra de falta de educación.

Todo porque Susana Díaz, portavoz del PSOE en Andalucía, ha criticado a Juan Manuel Moreno, presidente andaluz, de “abrazarse a los herederos del franquismo” en referencia implícita a Vox, con quien ha pactado los presupuestos y gracias a cuyo apoyo preside la comunidad.

Algo que ha enervado a Alejandro Hernández, portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, quien ha interrumpido a gritos la intervención de Díaz.

“Señora presidenta, le ruego que al amparo del artículo 67”, se le ha podido escuchar. Pero la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, le ha cortado el micrófono.

“Señora presidenta, ¡atiéndame! ¡Atiéndame y no me ninguneé!”, ha reclamado a voces el mesurado parlamentario, cuya educación ha descendido a la misma velocidad que ha subido su tono de voz.

″¡Atiéndame y no me ninguneé! ¡Atiéndame y no me ninguneé!”, ha repetido varias veces, en un tono agresivo.

“Señor Hernández, por favor, no tiene usted la palabra”, le ha recordado la presidenta de la Cámara.

Pero no había manera, porque el portavoz de Vox seguía a la suya: ”¡Acabamos de ser objeto de un (inaudible) intolerable!”.

Viendo que no podía hablar porque el micrófono no se encendía y sólo se le escuchaban palabras sueltas, Hernández ha golpeado el micrófono con su mano derecha y se le ha podido escuchar decir lo siguiente antes de marcharse: ”¡A la porra, coño. A tomar por culo, hombre”.