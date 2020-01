"Creemos en una economía social de mercado, pero no en una sociedad de mercado, porque no se pueden entregar al mercado bienes como la salud, la educación, o la seguridad" #SesiondeInvestidura pic.twitter.com/zPUr1xJsiK

“El proyecto de la coalición progresista está indisolublemente ligado a la libertad. La libertad no para hacer nuestro capricho, sino para no estar sometido al capricho de nadie. Para expresarse”, añade. “Una libertad que riñe con la ley mordaza o para prohibir organizaciones si no piensan como uno. Una libertad para vivir plenamente y para administrar con dignidad el fin de la propia vida. Una libertad para no soportar persecución ni postergación por la libertad sexual, la raza o la procedencia”.

09.18 Intervención de Sánchez

Según Sánchez, los españoles con su voto han mostrado varias cosas: que quieren “un gobierno progresista”, que haya “acuerdos amplios” con otros partidos de la derecha, y también que se superen los problemas territoriales, dado que hay muchos partidos territoriales: “Quieren que superemos el conflicto político que erosiona la relación entre Cataluña y España”.

“Los objetivos de la coalición progresista será gobernar con una mirada progresista y reducir mediante la política y el diálogo la tensión territorial”, sentencia.

09.15 Intervención de Sánchez

Sánchez recuerda el acuerdo con Unidas Podemos que alcanzaron tras las elecciones del 10-N, aunque ha reconocido que hubiera preferido “formar un Gobierno solo de socialistas” y señala que es “absurdo” ponerse a señalar culpas ahora.

“A partir de ahí lo que hemos hecho es trabajar para alcanzar la cifra crítica para sacar adelante un Gobierno socialista”, prosigue Sánchez, que lanza un mensaje a “la derecha”: “Quiero mostrar mi pesar porque se hayan negado a estar dispuestos a favorecer el desbloqueo en España. No comparto sus temores, pero si son sentidos, y no fingidos, no entiendo por qué no mueven un dedo para evitar que suceda”.

09.12 Intervención de Sánchez