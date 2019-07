(Directo) Sánchez se expone a la primera votación con el sí de Podemos aún en el aire

A las 9.00 horas tomará la palabra el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, y le seguirá el del PNV, Aitor Esteban. Tras ellos, los portavoces de las formaciones que integran el Grupo Mixto, que son JxCat, Bildu, Coalición Canaria, Navarra Suma, la valenciana Compromís y el PRC (Partido Regionalista Cántabro).

La portavoz socialista, Adriana Lastra, será la última en subir a la tribuna de oradores del hemiciclo.

Sánchez replicará a todos ellos, seguramente uno tras otro, lo que alargará el debate casi con toda seguridad hasta las 14.00 horas o después.

En ese momento la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, anunciará la hora de la votación e iniciará el procedimiento.

Un secretario de la Mesa sacará de un saco una bolsa numerada, que se corresponde con los nombres y apellidos de un diputado. A este parlamentario es al primero al que llamarán desde la Mesa y los demás irán levantándose en su escaño por orden alfabético.

Completada la rueda, serán llamados los miembros del Gobierno en funciones, los integrantes de la Mesa y la presidenta de la Cámara.

Los votos se pronuncian a viva voz, ya que es una votación por llamamiento, y los diputados sólo pueden decir “sí”, “no” o “abstención”.

Sánchez tiene que conseguir 176 “síes” porque ésta es la mayoría absoluta que la Cámara ha mantenido a pesar de que cuatro diputados no pueden votar por estar suspendidos. Son los cuatro parlamentarios catalanes en prisión preventiva al estar a la espera de una sentencia sobre presuntos delitos de rebelión, entre otros.

El juego de negociaciones que ha llevado a cabo el PSOE hasta este martes sólo ha reportado un sí más, el del diputado del PRC. Compromís ha anunciado la abstención y JxCat ha avanzado que votará “no”, decisión que se espera de los dos parlamentarios de Navarra Suma y de los dos de Coalición de Canaria.

“No” es lo que dirán los diputados de PP, Cs y Vox.

Por tanto, mientras se dilucida lo que harán Unidas Podemos y ERC y PNV, Sánchez recaba más votos en contra que a favor, lo que le aboca a la segunda votación del jueves.

Es fundamental, para entonces, que Unidas Podemos dé su apoyo a Sánchez y que los independentistas catalanes y los nacionalistas vascos se abstengan cuando menos.

Si es así, Sánchez será investido, pero si no, el panorama vira a la repetición electoral a pesar de que se abrirá este mismo martes un plazo de dos meses para que los partidos consigan que un candidato tenga los votos necesarios para que haya nuevo Gobierno.

8.00 horas. Mal comienzo para una coalición

Por Antonio Ruiz Valdivia

Extraño aire en el Congreso de los Diputados. Tristeza, reproches, decepción, sin acuerdos, pesadumbre, revelaciones grisáceos, ofertas que no contentan a nadie. Un debate de investidura debe ser la puesta de largo de un candidato, un torbellino de energía ante la legislatura que se avecina, un canto al poder de la política para cambiar las cosas.

Pero este lunes España vuelve a vislumbrar el bloqueo, a presenciar a una clase política que no sabe llegar a acuerdos. Y ese Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, el primero que tendría el país en su historia democrática, parece hoy un sueño de verano. La investidura vuelve a peligrar. Las negociaciones han vuelto a encallar y las palabras han subido de tono al final de la tarde entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

Pincha aquí para seguir leyendo.

7.30 horas. Game Over?

Por Esther Palomera

O la partida ha terminado o vuelve el ajedrez aleatorio. Game over? La escena no pinta bien. Se aleja el gobierno de coalición. O no. A saber. En esta nueva democracia de tanto estreno y tanta improvisación, llegamos a un debate de investidura en el que por primera vez en 40 años no conocemos cuál será el minuto final. Hasta el jueves, hay tiempo. Todo sigue en el aire. Y todo apunta también a que Pedro Sánchez no quiere ya un acuerdo con Podemos. Las diferencias superan a las coincidencias, según la última versión. Y la ¿penúltima? oferta es un acuerdo de investidura. Mañana igual es otra fórmula. No desesperen. La imaginación da para mucho y la necesidad, ahoga. Esto ha dado tantos giros inesperados que cualquiera se aventura a anticipar un resultado.

Pincha aquí para seguir leyendo.