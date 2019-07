Dirigentes del PSOE critican la consulta de Podemos: "Es una broma"

Además, ha subrayado que los socialistas han propuesto a Unidas Podemos hablar de contenidos, mientras que ellos harán una consulta sobre un acuerdo “que no se sabe cuál es”, y lo ha contrastado con el acuerdo al que llegaron con Cs en las anteriores elecciones, cuyo contenido sí se sabía.

En la clausura de la Escuela de Verano del PSC, ha pedido este sábado tener cuidado al utilizar los mecanismos democráticos, porque no son “para refrendar lo que una dirección ya ha decidido”.

La consulta anunciada por Podemos entre sus inscritos sobre un posible acuerdo de Gobierno con el PSOE está provocando las críticas, no sólo de miembros de la formación morada, sino también de los socialistas.

No ha sido Iceta el único en criticar la decisión de Podemos. El secretario general de los socialistas extremeños y presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha expresado su sospecha de que la consulta “es sencillamente una trampa para un nuevo ‘no’, como ocurrió en 2016, a la posibilidad de que haya un gobierno de progreso en España”.



En declaraciones a EFE, Fernández Vara ha considerado aún “más grave” el hecho de que esa consulta se produzca “cuando todavía se está en plena negociación”, por lo que la ve como “un torpedo a la línea de flotación” de un proceso negociador “necesario e imprescindible en estos momentos”.



“Tiene toda la pinta de que la decisión la tienen tomada y lo que están intentando es vestirla o hacer ver que es una decisión de las bases cuando a las bases no se les está preguntando por lo que el gobierno está planteando; se le está preguntando por lo que Pablo Iglesias quiere, pero no es lo que el gobierno ha planteado o lo que el PSOE ha planteado”, ha explicado Vara.



El líder de los socialistas extremeños ha recordado que corresponde exclusivamente a Pedro Sánchez formar gobierno, “otra cosa -ha dicho- es que pueda haber acuerdos, que pueda haber acercamientos, que pueda haber un programa común, que pueda haber miembros de un partido que se incorporen en ese gobierno”, algo muy distinto, a su juicio, de “lo que se está pretendiendo” por parte de Podemos al querer decidir la composición de ese ejecutivo.