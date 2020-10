Madrid aprueba que las discotecas operen como restaurantes, bares y cafeterías

Mientras en otros países y en otras autonomías se cierran bares y restaurantes, Madrid los abre.

Salas de baile y de fiestas, discotecas y cafés-espectáculo podrán funcionar desde este jueves como restaurantes, bares y cafeterías, con un horario de cierre máximo a la una de la madrugada que no se aplicará al servicio de entrega de comida a domicilio y de recogida por clientes, según publica hoy el BOCM.



El espacio destinado a pista de baile o similar no podrá ser utilizado para su uso habitual, si bien podrá ser habilitado para instalar mesas o agrupaciones de mesas manteniendo siempre la debida distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros entre clientes o, en su caso, grupos de clientes y entre las sillas de las mesas o, en su caso, agrupación de mesas.



Los citados locales no podrán iniciar su actividad antes de las 8:00 horas y deberán cesar la misma, como máximo, a la 01:00 horas, no pudiendo en ningún caso admitir nuevos clientes a partir de las 00:00 horas.