¿Discriminación o ventaja?: La compleja inclusión de las mujeres trans en el deporte

El debate comenzó a coger fuerza el verano pasado, cuando Laurel Hubbard se convirtió en la primera mujer trans en competir en unos Juegos Olímpicos, participando en las pruebas de halterofilia. Algunas de sus compañeras denunciaron que jugaba con ventaja y no les parecía bien que compitiera en los juegos por haber participado años antes en pruebas masculinas. Hubbard falló tres maniobras y fue descalificada, pero la polémica ya estaba servida.

El pasado junio, la Federación Internacional de Natación, decidió prohibir la participación de aquellas que no hayan hecho su transición antes de los 12 años. La decisión llega después de la polémica en torno a otra deportista trans, Lia Thomas , de 22 años, que ha ganado varias finales en la Universidad de Pensilvania. Hasta 2019, Thomas compitió como hombre y formó parte del equipo masculino, algo que los más críticos consideran que le da ventaja por haber desarrollado su fuerza y su musculatura durante la pubertad. Ella se ha defendido alegando que se sometió a la terapia de reemplazo hormonal (TRH) durante dos años y medio, ausentándose en la temporada 2021-2021 para completar su transición.

En el mundo del deporte hay división de posturas y atletas como la futbolista Megan Rapinoe , capitana de la selección estadounidense, se han mostrado a favor de la inclusión de las mujeres trans en el deporte de élite y ha calificado los argumentos en contra de “asquerosos”. “Muéstrame las pruebas de que las mujeres trans están haciéndose con todas las becas, están dominando todos los deportes, están ganando todos los títulos. Lo siento, pero no está pasando”, denunció en una entrevista.

Para María José González , abogada y miembro de la Comisión Jurídica del COE, el debate debe partir “del terreno de derechos”, y dibuja un contexto de la situación. “Por principio todas las personas tienen derecho a hacer deporte. Los países democráticos no pueden ni deben discriminar por la condición u orientación sexual. ¿Qué ocurre en el deporte? Que se trata de un terreno que parte de un concepto segregacionista basada en la biología, en base a la diferencia de sexo porque esa biología marca la diferencia competitiva. Un ejemplo, ¿tienen derecho los niños y las niñas de 12 años a competir con los adultos de 20 años en las mismas competiciones? A priori tienen derecho a elegir, pero el fair play determina que sería una desventaja competitiva para el menor. Y más algo que hemos de poner de manifiesto en el deporte es que por ese concepto segregacionista hay brecha salarial, convenios colectivos diferenciados por sexo, discriminación por maternidad…”, explica la jurista.

“Lo que se ha de hacer es regular para que todos y todas puedan jugar, pero que no haya ventajas competitivas por hechos biológicos diferenciados. Y habría que ir pensando en otras categorías deportivas. Curiosamente el anteproyecto de ley del deporte habla del derecho a competir sólo por la autoafirmación de género. Y cuando llega al artículo de las ligas profesionales ahí ya sólo habla de diferencia por sexo”, señala González. Una categoría única para las mujeres trans e incluso una única categoría sin género son algunas ideas que se han vertido en los últimos meses. “Garantizar que todos y todas puedan competir debe ser el reto del mundo del deporte”, apunta la jurista.

Cómo legislar para mantener la inclusión y la igualdad

La futbolista señala la advertencia de la ONU sobre las regulaciones que limitan los niveles hormonales, calificándolas de “discriminatorias”. “No solo hacia las mujeres trans, sino también a las mujeres negras. Es un error este enfoque porque es la agenda que quieren marcar quienes odian a las mujeres, y consiguen que hablemos de ello y que no nos parezca tan absurdo como es. A todas las personas nos atraviesan mejores y peores capacidades físicas, que dependen de miles de factores que van más allá de nuestros cromosomas o de si somos trans o no”, defiende la futbolista.

María José González ve necesario “marcas unas reglas del juego en el ámbito de las competiciones nacionales e internacionales” y reflexionar sobre si la autodeterminación del género aporta ventajas competitivas. “Es necesario estudiar y dialogar todos a una. Porque no puede haber cabida a la frustración de quien, con garantías, quiera participar en las competiciones federadas. Pero hacerlo desde el respeto y la honestidad de salvaguardar los derechos de las deportistas que hoy en día siguen siendo discriminadas en su ámbito laboral, que son muchas. Y si no, ¿por qué en España sólo existe un convenio colectivo femenino, y cinco masculinos”, reflexiona la abogada citando otros ejemplos como diferencias salariales o que solo haya dos mujeres presidiendo federaciones.

Transfobia en el deporte

A mediados de junio, Valentina Berr decidió dejar el fútbol a sus 29 años por el acoso y la transfobia que ha sufrido mientras ha desarrollado su carrera en Club Esportiu Europa, Terrassa FC y FC Levante Las Planas. “No cuelgo las botas, me las cuelgan”, explicó en su comunicado.

“He tenido que parar, sobre todo, por salud mental, por un cúmulo de violencias que juntas se han vuelto insoportables. Por un lado, psicológicamente no he podido soportar la presión de ser permanentemente sospechosa, y de estar obligada a cumplir un límite de testosterona —que muchas compañeras que no son trans pueden sobrepasar de largo—. Por otro lado, que haya cientos de mensajes en redes insultándome y humillándome”, reflexiona la deportista sobre las razones que la han llevado a tomar esta decisión.