Von der Leyen: "Nuestra máxima prioridad y la más urgente es acelerar la vacunación global"

La presidenta de la Comisión Europea (CE), la alemana Ursula Von der Leyen, está abogando esta mañana, en su discurso sobre el Estado de de la Unión, por ampliar la vacunación contra el coronavirus en todo el mundo, porque sin una protección global no habrá tampoco seguridad en los Veintisiete. “Nuestra máxima prioridad y la más urgente es acelerar la vacunación global”, ha enfatizado.

“En la mayor crisis mundial desde hace décadas, hemos decidido avanzar justos, como con las vacunas (...) juntos como Comisión. Desde el fondo de mi corazón doy las gracias. Lo hemos hecho juntos como una sola Europa y podemos estar orgullosos de ello”, ha comenzado su discurso, primero de vuelta a la sede del Europarlamento en Estrasburgo (Francia) gracias a la relajación de las medidas de control contra el coronavirus. “Europa ha logrado en los últimos meses “un ideal y el alma política para servir este ideal” tras mantenerse unida en varios frentes de la lucha contra la pandemia y el cambio climático, dice.

“Fue Robert Schuman quien dijo que Europa necesita un alma, un ideal y un alma política para servir este ideal. Europa ha traído estas palabras a la vida en los últimos meses”, dijo Von der Leyen.

“Los tiempos de corona no han acabado, sigue habiendo mucho dolor en la sociedad, corazones que nunca podremos reparar, historias vitales que no podemos concluir y tiempo que no podemos devolver a los jóvenes”, ha reconocido, lanzando precisamente un mensaje muy cariñoso a los europeos de las nuevas generaciones.

“Afrontamos retos mundiales, este año será otra prueba más de carácter europeo, pero creo que cuando uno debe ponerse a prueba es cuando brilla el propio espíritu, la propia alma. Cuando veo nuestra unión, sé que Europa superará la prueba”, para lo que encuentra “inspiración” en los “jóvenes de Europa”, que han dado “significado a la empatía y la solidaridad” con sus sacrificios ante el covid-19, o en su pelea por el medio ambiente, “aunque les preocupa el futuro, están decididos a mejorarlo”. “Nuestra unión será reflexiva, preocupada por los demás, audaz en la acción y basada en valores, si nos parecemos más a ellos”, defiende.

De hecho, más adelante en su discurso, ha propuesto que 2022 sea el año de la juventud, citando por ejemplo su comportamiento contra el cambio climático, un modelo a seguir. “La UE será más fuerte si se parece más a la próxima generación”, constata. Como primer paso concreto, anuncia un nuevo programa europeo, llamado ALMA, que permita a los jóvenes europeos tener experiencias profesionales en el extranjero.