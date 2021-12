Por qué no siempre es buena idea disfrazar a tu mascota en Navidad

Image by cuppyuppycake via Getty Images

Sin embargo, no siempre es buena idea. Para saber si deberíamos hacerlo o no, basta con conocer un poco más al animal que nos acompaña. “Lo primero que deberíamos tener en cuenta es que es una idea nuestra que a nuestra mascota puede que no le haga demasiada gracia o, por el contrario, que le sea indiferente”, explica Ixone Capataz, veterinaria de AniCura San Fermín Hospital Veterinario.

No todos los disfraces valen

Otro punto a tener en cuenta es que no tengan piezas o adornos que se puedan caer y despegarse. “Si esto ocurre pueden ingerirlos provocando un problema mayor”, explica la especialista, quien recuerda que en ningún momento deberían usarse caretas por el riesgo de asfixia y porque se desorientan al no poder ver bien.

“Un disfraz es ropa, que al fin y al cabo los animales no suelen llevar y en la mayoría de los casos no la necesitan. Por eso, es importante siempre que lo que les pongamos les permita seguir moviéndose libremente y que estemos seguros de que no van a generar accidentes”, señala y añade que no habría que perderles de vista mientras lo lleven puesto para evitar accidentes.