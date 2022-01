Disney promete que "evitará" los estereotipos en 'Blancanieves' tras las críticas de Peter Dinklage

Today is Peter Dinklage day on https://t.co/KBRiPQLutw! The trap of ambition, Game of Thrones, The Station Agent, Cyrano! Great talk! Do it up!



Episode - https://t.co/LJnSUxSTcD



On @ApplePodcasts - https://t.co/G0uNqD4ZJg



On @Stitcher - https://t.co/r1E9mtQF2kpic.twitter.com/DkSJTSwxlk