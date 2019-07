Disparate español: otra vez el 'Celtiberia Show'

“España es uno de los países más fuertes del mundo; lleva siglos intentando suicidarse y no lo consigue”. La frase parece apócrifa, aunque últimamente se le ha adjudicado al canciller Bismarck, pero muchos expertos no la consideran creíble porque no se ha encontrado por lo visto constancia documental. Pero sea de quien sea, es igual. Según el momento puede representar ese sentimiento pesimista y resignado de la vida que muchos dan por cierto y que, como dirían los italianos, si non e vero, e ben trovato, y sirve al menos para explicar algunos misterios inexplicables. Aunque, en realidad, ningún país europeo se salva de la quema.

Su última ‘hazaña’ metepatas ha sido de nota: mientras los magistrados del TS deliberan la sentencia del procés, ZP, enarcando sus famosas cejas, pide públicamente algo que viene a ser algo así como que los jueces pongan una sentencia política y no una sentencia acorde estrictamente con los hechos juzgados y probados y su calificación penal estricta Código en mano, y, por si esto no fuera suficiente injerencia extemporánea y anti montesquiana, se atreve a aconsejar al Gobierno que vaya estudiando la posibilidad de un indulto en caso de condena.

En el Madrid de hoy, alguien que dice algo igual de resbaladizo es el expresidente y ex secretario general del PSOE José Luis Rodríguez Zapatero. No contento con haber fracasado estrepitosamente pero sin perder la sonrisa como mediador en Venezuela, donde más ha parecido un aliado del tirano Maduro que un demócrata en busca de una solución democrática, ha vuelto a crear un problema al Gobierno por su incontinencia verbal ‘bondadista’.

Por si no fueran pocos los conflictos de especial gravedad, como el desafío de los separatistas catalanes, y concretamente del grupo dirigente que decidió dar lo que en la práctica vino a constituir un golpe de Estado fallido, actualmente en fase de visto para sentencia por el Tribunal Supremo, y precisamente en unos momentos en que la inestabilidad política se ha prorrogado sine die a pesar de los sucesivos procesos electorales, tanto que no se descarta otra convocatoria en meses… la clase política parece empeñada en volver al ‘punto crítico’.

En cinco minutos no solo le ha dado la razón a los golpistas catalanes, a todos los separatistas con tentaciones totalitarias y ‘unilateralistas’, a la derecha y a la extrema derecha que acusa de tramposos a los socialistas y de tener ‘pactos secretos’ –firmados o sobrentendidos como los del PP y Ciudadanos con Vox–, sino que ha degradado la imagen de España en la UE, que mira con lupa la actualidad nacional porque es difícil dejar atrás la imagen tan very typical spanish que Luis Carandell inmortalizara en su Celtiberia Show.

Pero, por fortuna, se le hizo, y el entrevistador cumplió su función con gran profesionalidad; y Otegui demostró que no estaba en absoluto arrepentido de la ‘solución final’ terrorista y de los crímenes que se cometieron que, de facto, constituyeron una ‘guerra civil’ vasca, dentro de una ‘guerra’ a España por parte de un grupo de criminales y de unos abducidos y cómplices que guardaban las apariencias. Otegui no pidió perdón a las víctimas, ni se mostró arrepentido por tanto daño y tanto ensañamiento y crueldad; es más, trató de endosar en una clásica maniobra de despiste las culpas al Estado, y habló de ‘todas las víctimas’.

Hacérsela o no, depende del criterio informativo de las cadenas, sean públicas o privadas o mediopensionistas. En cualquier caso, no hacerla en función de intereses de cualquier naturaleza ajenos a los puramente informativos sería censura.

La frase, por cierto, en otro sentido distinto, también es de aplicación al ex jefe de la banda asesina ETA Arnaldo Otegui, que solamente decidió abandonar la vía del tiro en la nuca y la goma 2 cuando el pueblo español, la democracia, los jueces, la Guardia Civil, los servicios de inteligencia… no le dejaron otra salida.

Por un momento pensé que ya puestos se refería también a las víctimas del tráfico, y a las de Hernán Cortés en Tenochtitlán, y a los muertos en pateras y cayucos… pero no, se refería a las del GAL, para diluir y hasta justificar las culpas de la banda. Y hasta salió la fantasmal letra X.

Pero quien activó o desató la ‘guerra sucia’ -que empezó antes que la de los Grupos Antiterroristas de Liberación- no fue el Estado, fue ETA, que multiplicó su actividad asesina justo cuando terminó la dictadura y empezaba la democracia.

“En la entrevista de TVE me di cuenta de que Otegui era peor de lo que me imaginaba. Que no estaba arrepentido, que justificaba su pasado y que incluso volvería a hacerlo… Esto es muy positivo: muchos nos hemos dado cuenta de que sigue siendo un terrorista, pero un ‘terrorista en paro’ porque ya no hay mercado para estar activo”, me decía Luisa Pita ante el televisor.

Y volvemos al principio: con todos estos datos ¿quién puede negarse a un pacto de Estado entre los constitucionalistas?

Los que quieran imitar a aquél general mexicano, sin duda.

