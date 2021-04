Cócteles molotov y ladrillos contra la Policía en Irlanda del Norte por los acuerdos del Brexit

Charles McQuillan via Getty Images

Protestas en Irlanda del Norte

Un detenido

Tras los incidentes, un hombre de 47 años ha sido arrestado y actualmente permanece bajo custodia policial.

El superintendente en jefe de la Policía, Darrin Jones, ha expresado la “decepción” que supone haber sufrido otra “noche de comportamiento criminal que no logra más que causar daño a la comunidad” y ha recalcado el “impacto” de haber constando “que algunos de los involucrados eran niños de tan solo 12 años”.

“Es totalmente inaceptable, y es crucial que enviemos un mensaje a los responsables de que tal comportamiento no puede ser tolerado”, ha enfatizado Jones, quien también ha apelado a los miembros de la comunidad “con influencia” que la para que no se produzcan “más escenas vergonzosas de violencia en las calles” y “los jóvenes no se vean atrapados en la delincuencia”.

Esta situación se da después de que el viernes resultaran heridos al menos 27 agentes de Policía en Belfast y Londonderry, recuerda Sky News. Siete personas han sido acusadas después de los disturbios en el área de Sandy Row de Belfast el viernes, con cuatro adultos, tres hombres de 25, 21 y 18 años, y una mujer de 19, acusados de disturbios.