Disyuntiva en el PP: moderación o hipérbole

Según Ayuso, Sánchez va camino de tratar a la oposición en España como Daniel Ortega en Nicaragua. “Eso es lo que están pretendiendo. Hay que destrozar a la oposición porque en las dictaduras no puede haber oposición. Hay que matar también a la oposición porque yo me he de perpetuar, no sé con qué proyecto porque Sánchez no ha hecho nada bueno para España”, aseguró el lunes en Telecinco. Acusó al jefe del Gobierno de querer “tener a la oposición en la cárcel, como en Nicaragua”, y rápidamente se llevó todos los titulares. En un foro en La Razón, se reafirmó: “Sánchez se se ha convertido en el Le Pen de la izquierda en Europa”.



La izquierda exigió a Feijóo que desautorizara a su líder autonómica, y cuando este extremo no se produjo le acusó de asumir sus tesis, alejarse de esa moderación que tanto reivindica y derechizarse. “El señor Feijóo debería ser capaz de trasladarle a la señora Ayuso que declaraciones de este tipo no caben en democracia porque la moderación y el respeto es lo que tiene que prevalecer”, según María José Montero. “Ya está bien de Ayusadas”, se sumó Pilar Alegría. La consigna en Ferraz ha sido clara estos días: utilizar a la presidenta de la Comunidad para desgastar al líder de la oposición.