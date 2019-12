Diverxo, bienvenidos al mundo de Dabiz

Tengo que confesar que Diverxo es uno de esos sitios a los que siempre que voy soy feliz, muy feliz. Un mundo que me conquistó desde la primera vez que puse un pie en el mismo restaurante, un mundo de sueño, onírico y surrealista, pero tan divertido que no quieres salir de él.

Sé que la figura de David Muñoz es ciertamente polémica, sus apariciones en televisión le han creado tanto una gran cantidad de seguidores como una legión de detractores; yo en su faceta profesional, que es la que aquí voy a analizar, me parece una persona brillante, de ideas únicas y con una capacidad para combinar sabores extremos que nunca había visto.

Comer en Diverxo es una fiesta, no todos los días uno visita un tres estrellas Michelin. El único menú existente llamado La cocina de los cerdos voladores es una autentica montaña rusa de emociones y sensaciones gustativas. La intensidad de sabores se apodera del paladar y el producto de primera categoría no para de llegar a la mesa, angulas, caviar, trufa blanca y negra, wagyu, la mayor exhibición de materia prima que he visto hasta la fecha encuadrado en un menú.