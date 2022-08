La guerra de Ucrania, como el covid, también afecta a los divorcios en España

Peter Dazeley via Getty Images

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados hace unas semanas muestran que en 2021 los divorcios en España crecieron un 12,5% con respecto al año anterior. Lo fácil y rápido es asumir que la gente ahora se separa más. Pero no es así.

Las tres expertas coinciden en señalar que, en primer lugar, no es que en 2021 se haya producido un boom de crisis y divorcios, sino que ese aumento con respecto a 2020 corresponde a aquellas separaciones que no se llevaron a cabo o se pospusieron por la pandemia; aquí entran motivos de peso, desde el cierre o el funcionamiento a medio gas de las Administraciones Públicas durante el confinamiento hasta el preferir aplazar una decisión así ante la incertidumbre aparejada a la llegada del virus.

Rebeca Cordero, profesora de Sociología de la Universidad Europea, explica que las crisis en general, sean “situaciones de incertidumbre, de inestabilidad, de conflicto e incluso de inseguridad económica, tienden a conllevar comportamientos más conservadores” entre la población. “Poca gente decide comprarse un coche a las puertas de perder un trabajo, del mismo modo que casi nadie se divorcia si no sabe la que se les viene encima, o a qué se van a exponer”, ilustra.

Un repunte “esperable”

“La secuencia antigua era noviazgo-matrimonio-hijos, y ahora es bastante distinta. No es que se descarte la boda, pero se considera más por cuestiones prácticas”

La tendencia general, en cualquier caso, sigue siendo descendente como lo ha sido en los 10 o 15 últimos años, apunta Castro, “básicamente porque hay menos matrimonios”, resume. “Como cada vez se casa menos gente, las cifras de divorcios sólo ofrecen una visión parcial”, afirma. “La secuencia antigua era noviazgo-matrimonio-hijos , y ahora es bastante distinta. Se empieza viviendo juntos, quizás tener hijos y luego, a lo mejor más tarde, matrimonio. No es que se descarte la boda, pero se considera más por cuestiones prácticas y no como el inicio familiar”, señala la demógrafa.

Jamie Grill via Getty Images/Tetra images RF

Rebeca Cordero coincide con ella. En la actualidad no existe tanto la necesidad de ‘oficializar’ una relación, sino que más bien “los ciudadanos a veces se ven abocados a tomar la decisión de casarse por el hecho de adquirir una serie de derechos, en temas tan sencillos como poder acompañar a tu pareja a una operación quirúrgica con días de permiso en el trabajo”, puntualiza.

Época de “contención”, en todos los sentidos

Las sociólogas auguran que la incertidumbre actual –“la guerra de Ucrania, la inflación , la posible recesión a la que nos podemos enfrentar en invierno”– seguirá probablemente incidiendo en el decrecimiento de las separaciones. “Ante fenómenos de inestabilidad, el individuo decide contenerse, en el consumo, en la demanda, y también en las decisiones personales que puedan afectar a la pareja”, explica Cordero. “Es la sensación de que tenemos que protegernos ante una nueva realidad que no deja de ser desconocida. Y salir de una relación de pareja de muchos años, en la que posiblemente haya hijos, es entrar a un terreno desconocido”, abunda. Además, recuerda la socióloga, “una separación es una pérdida de poder adquisitivo”.

En estos casos, las parejas exploran cualquier alternativa posible, desde la terapia hasta la convivencia en una casa pero separados. Ya no es raro “probar otras formas de convivencia que no tienen por qué ser la forma tradicional de matrimonio”, comenta Cordero.

La pandemia ha traído algo bueno: mirar más el bienestar

En este tiempo, Molero ha visto a la gente más estresada, a parejas –con o sin hijos– obligadas a convivir 24/7, a personas forzadas a modificar sus dinámicas familiares a causa del virus y del teletrabajo, que en algunos casos ha venido para quedarse. Pero también ha observado un afán importante en las parejas por “intentar gestionar lo mejor posible las diferencias”, incluso por acudir a consulta “de forma preventiva”. “Ya no vienen tanto cuando el conflicto está en un punto crítico, sino cuando las cosas no son tan serias, cuando no se plantean dejar la relación pero quieren solucionar cosas que sí la entorpecen”, apunta Molero.