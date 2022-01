Djokovic reconoce que viajó a Australia desde España

Novak Djokovic admitió cuatro días después de su detención en Australia que había viajado a España antes de poner rumbo a Melbourne para jugar el Open de Australia. Lo hizo en una declaración jurada, según adelanta la Cadena Ser.

En el documento, el tenista admite que salió de España hacia Melbourne vía Dubai y que el viaje duró unas 25 horas incluyendo escalas. A su llegada al aeropuerto australiano Djokovic relata que le pidieron el pasaporte y “nunca” se lo devolvieron.

“El personal del control de pasaportes me preguntó si estaba vacunado, le dije que no y que tenía una exención médica. Me preguntó por la acreditación que justificaba esa exención y le di estas copias: Visa otorgada el 18 de noviembre del 2021, una exención médica del 30 de diciembre del 2021, una declaración de viaje del 1 de enero del 2022 y un permiso de viajes fronterizos del 2 de enero del 2022”, explica el tenista en la declaración jurada.

Australia cancela su visado por segunda vez

El ministro australiano de Inmigración, Alex Hawke, ha cancelado este viernes el visado de Novak Djokovic, lo que implica que tiene que abandonar el país y no podrá jugar el Open de Australia.

“Hoy ejercí mi poder bajo la sección 133C (3) de la Ley de Migración para cancelar la visa que tenía el señor Novak Djokovic por motivos de salud y buen orden, sobre la base de que era de interés público hacerlo”, ha declarado Hawke. El tenista todavía puede recurrir la decisión.

Requisitos para entrar en España desde Serbia

Actualmente, se puede justificar la entrada España desde Serbia con una PCR o test de antígenos hecho con 48 horas de antelación con resultado negativo, certificado de vacunación completa (la última dosis se tiene que haber recibido mínimo 14 días antes de entrar en España) o un certificado médico conforme se ha superado la covid.