La obsesión del Gobierno: doblegar la curva esta semana

No estamos en fase de desescalada. Continúa el confinamiento general. No hay que bajar las armas. Estamos lejos de la victoria. Se tendrá que prorrogar el estado de alarma. Hay que continuar con las medidas drásticas. No se entra en una fase de relajación de las medidas. Al menos dos semanas seguirán las duras restricciones.

Estos son los mensajes que no paran de repetir el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los miembros de su Ejecutivo durante las últimas 48 horas con la vista puesta en el fin de la hibernación de la actividad económica desde este lunes y martes -en varias autonomías las vacaciones de Semana Santa se han alargado un día-. Y con un objetivo: doblegar la curva esta semana.

Existe un debate entre políticos, científicos, autonomías y dentro del propio Ejecutivo sobre si se debería haber alargado más esa paralización total del trabajo. Desde este lunes han vuelto a sus puestos laborales todos aquellos que no podían hacer teletrabajo y cuya actividad había quedado fuera del decreto de profesiones esenciales.

Los efectos tardan en verse dos semanas

¿Puede suponer esto un repunte de los casos? Desde Moncloa confían en que no y, según dijo el propio presidente, el fin de la hibernación se ha hecho con el respaldo del comité científico que asesora. Pero en el Ejecutivo se afanan en que esto no se interprete como una suavización de las medidas y que la gente se relaje en su cumplimiento, según fuentes gubernamentales.

A lo largo de este lunes las autoridades sanitarias han recordado que todavía no se pueden medir los efectos de esa hibernación en el número de casos. Este lunes se han registrado 517 fallecimientos, una cifra dura y alta pero que supone la segunda menor desde el 24 de marzo. En Sanidad señalan que los efectos de las medidas tardan en verse unas dos o tres semanas, por lo que todavía no se puede tener en cuenta el impacto de la paralización de actividades que este lunes se ha levantado.

En el Gobierno son conscientes de la dureza de las medidas emprendidas entre los ciudadanos y del “esfuerzo” que suponen, además de saber que ya se ha alargado bastante y que la gente está cansada. Asimismo, está el equilibrio entre las medidas sanitarias y las económicas ante una situación sin precedentes en la historia.

Por eso, se espera que la gente no se relaje a partir de ahora. En general, el Gobierno resalta que la respuesta de la población está siendo muy positiva y que se puede constatar en el tema de las denuncias y multas. En total, según ha detallado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han interpuesto 650.000 denuncias desde el 14 de marzo por desobediencia a las restricciones de movilidad. Desde ese Departamento se destaca que es una minoría insolidaria y que en el inicio de la quinta semana de confinamiento la tendencia del número de sanciones se mantiene estable tras un ligero repunte la pasada semana.