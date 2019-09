Dobló camisetas en Zara, lleva agua bendita en el bolso y otras 15 cosas que no sabías de Tamara Falcó

Sufrió de hipotiroidismo en noviembre de 2016, lo que le provocó un importante cambio físico e hizo que tuviese que hablar públicamente de su enfermedad. “No he querido apartarme del foco mediático. Creo que la gente está especulando demasiado, pero paso de todo eso. Me encuentro muy bien”, dijo en febrero de 2017 a Lecturas , cuando empezó a recuperar su salud.

9. Publicó su número de teléfono en Twitter

Solo le hicieron falta dos semanas en la red social del pajarito para que Falcó se hiciese viral. ¿El motivo? Publicar por error su número de teléfono. Eliminó el tuit y publicó minutos después otro en el que se excusaba por lo sucedido. “No es mi teléfono. No tengo ni idea de cómo ha sucedido... No lo he tuiteado yo”, escribió en la segunda publicación.

10. Su personaje histórico favorito es Robin Hood

11. Celebró su 35º cumpleaños con el servicio

La diseñadora compartió en Instagram una imagen de la celebración de su 35º cumpleaños con los trabajadores del servicio de la casa de su madre, donde vive, en la que se veía cómo cenaba y tomaba la tarta con ellos. Falcó es la única hija de Preysler que vive con ella.

12. Estrelló el coche contra un Starbucks

La hija de Isabel Preysler fue objeto de numerosos titulares después de que en mayo de 2005 tuviese un accidente en la madrileña calle Fuencarral en la que se llevó por delante un pivote y estrelló el vehículo contra un establecimiento de la cadena Starbucks. Cinco meses después tuvo otro incidente en la capital, cuando chocó con varias jardineras en la avenida Reina Victoria.

13. Tuvo dos citas en misa

En febrero de 2019 Falcó lanzaba la bomba. Había conocido a un nuevo amor, Iván Miranda, y nada menos que en misa, donde surgió el amor tras “darse la paz”. Según lo que contó a la revista ¡Hola!,no hubo besos en esos primeros encuentros y apenas un mes después confirmó la ruptura con el joven.