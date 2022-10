Antes de ser asesinado por los rusos, un cineasta grabó la vida en Mariúpol: este es el resultado

Kvedaravičius no pudo ver, sin embargo, la obra terminada: las fuerzas rusas lo asesinaron a finales de marzo en Mariúpol . Ahora, el documental se estrena de forma póstuma, gracias al material que recuperó su pareja, la ucraniana Hanna Bilobrova, junto al cuerpo del director.

Un cielo en el infierno

“¿Sabe qué es lo más extraordinario de Mariúpol? Ninguno de sus habitantes temía a la muerte, aunque fuera omnipresente”, dejó escrito Kvedaravičius en las notas del rodaje . “Fumaban en la calle y charlaban, a pesar de que se sucedían las bombas. [...] Ya no había pasado, ni futuro, ni juicios, ni insinuaciones. Era el cielo en el infierno, las delicadas alas de la mariposa acercándose, el olor de la muerte en su cruda dimensión. Era la vida que palpitaba”, apuntó el cineasta.

Como antropólogo, además de documentalista, a Kvedaravičius le interesaba la vida de la gente, y eso es lo que fue a buscar en su segundo viaje a Mariúpol. Allí encontró ruinas y bombas, pero también humor, cuando la gente bromeaba sobre sus ganas de ir al baño en medio de un bombardeo, o cuando se reían al ver que el perro de uno de ellos se había comido medio tarro de mantequilla en un descuido; encontró agradecimiento, por las mañanas soleadas y las noches tranquilas cuando los ataques cesaban; astucia, para preparar ollas gigantes de guiso en mitad de los escombros; filosofía, sobre el (sin)sentido de la guerra, la vida –“que destruyan el mundo y ya está”–, la muerte, el trabajo –“¿para qué trabajé durante 32 años si ahora me he quedado sin casa?”–, los Gobiernos o los ejércitos –“no es necesario morir por un oligarca”–; y también encontró desesperación, cuando los habitantes veían cómo sus casas habían sido destruidas, y cómo en el refugio improvisado de una iglesia les decían que no podían seguir acogiéndolos más. “No tengo dónde ir”, suplicaba un hombre. “Nos quedamos sin comida”, replicaba el responsable del refugio.