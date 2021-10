Dolors Montserrat y Javi López se enzarzan en el Parlamento Europeo por las restricciones de circulación en Barcelona

Los dos eurodiputados españoles, Dolors Montserrat (PP) y Javi López (PSC) han protagonizado un rifirrafe en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo cuando se debatía sobre la zona de bajas emisiones de Barcelona, con acusaciones sobre el uso de las instituciones europeas con fines políticos.

La restricción a la circulación para vehículos contaminantes impuesta por el Gobierno de Ada Colau ha llegado a la Eurocámara con una queja de un ciudadano español que ha denunciado que la medida viola los derechos de los ciudadanos y no se basa en los resultados de la ITV, por lo que discrimina a las personas con vehículos más antiguos, independientemente de su nivel de contaminación.

Después de escuchar al peticionario, a la Comisión y a los diputados, la presidenta Montserrat estaba explicando que se mantendría abierta la petición cuando hay un procedimiento de infracción a un país y por eso no se puede cerrar. En ese momento, López le ha interrumpido para hacer una explicación.

“Hablará cuando yo le dé la palabra, ¿me la pide? ¿Lo hacemos todo educadamente, con respeto?”, le ha respondido Montserrat.

Al momento de tomar la palabra, Javi López ha señalado que las medidas de Barcelona están avaladas tanto por la Comisión Europea como por el Parlamento Europeo y ha afeado que el proceso de infracción contra España es “justamente el contrario” y responde a la falta de medidas para mejorar la calidad del aire. “Si usa esto como argumento, no vale”, ha señalado, acusando a Montserrat de emplear el reglamento de forma “torticera”.

En su respuesta, Montserrat le ha recriminado que no ha escuchado que ha dicho la presidenta. “Usted ha querido intervenir antes de que terminara mi decisión”, ha apuntado. Además ha señalado que esa petición no es partidista sino de un ciudadano y ha recordado que estaba en el orden del día por aprobación de la mayoría de los grupos parlamentarios de la Comisión.

“Yo como presidenta, que siempre mantengo la neutralidad, nunca jamás he bajado y he hablado como diputada para defender ninguna petición, jamás en un año y medio o dos que llevo como presidenta. Por tanto, lo que hago es escuchar, seguir el reglamento, respetar todas las opiniones de todos los peticionarios, los grupos parlamentarios, así como todos los miembros de la Comisión Europea que vienen a darnos su opinioon. y despues se toma una decisión. Usted ha querido intervenir antes de mi decisión, me parece muy bien.

Otras intervenciones

En la tensa sesión, Margrete Auken, diputada verde danesa, ha mostrado su disconformidad con Montserrat, asegurando que los argumentos que acompañaban su decisión eran “débiles” y ha afirmando que estaba motivada políticamente para atacar al Gobierno de Barcelona.

Por su lado, la ‘popular’ española Rosa Estarás ha pedido evaluar si las medidas puestas en marcha en Barcelona son acertadas, añadiendo que el criterio para restringir la circulación es “arbitrario” y no responde a cuestiones ambientales.

Jorge Buxadé, de Vox, ha cargado contra la hipocresía de los parlamentarios asegurando que contaminan más que los ciudadanos de a pie con sus desplazamientos y ha señalado que la “imposición ambiental” constituye una vulneración a los derechos de movilidad y de la propiedad de los europeos.