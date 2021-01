Donald, en el fondo del barril

RINGO CHIU via Getty Images

RINGO CHIU via Getty Images Un seguidor de Donald Trump con una imagen del presidente en su mascarilla.

Hace cuatro años, por fin un candidato les habló a ellos directamente, les dijo claramente que sus penurias, tal y como siempre habían sospechado eran por culpa de la globalización, de las minorías; los chinos, los latinos, los negros… Estos les estaban arrebatando su opción de una vida mejor. Curiosamente, Trump no les prometió que iba a legislar a favor de una mayor cobertura sanitaria y social ni que iba a reforzar las becas de estudios, sino que señaló al extranjero como el principal enemigo de sus problemas. Así se maneja también Vox en España, con un fuerte sentido identitario que deja paso a las conjeturas más inverosímiles . ¿Les suena aquello de gobierno ilegitimo? Donald Trump ha repetido tantas veces esta mentira como Abascal en nuestro país. Estos políticos han alimentado a las teorías de la conspiración con una misma táctica y los medios de comunicación han permitido que sus artimañas fluyan, sin ponerles pega en multitud de ocasiones.

I WON THE ELECTION!

Al señor Egea habría que aclararle que lo comentado en su tuit no tiene relación con lo sucedido esta pasada noche, de hecho, nada en absoluto, ya que la manifestación pacífica alrededor del Parlamento andaluz fue un símbolo de protesta ante el escenario de que un partido fascista tuviera las llaves de la gobernabilidad del Palacio de San Telmo. Por cierto, gobernabilidad avalada gracias a la connivencia del grupo político de Egea. Lo de anoche fue un asalto al Capitolio, a la democracia, un asalto a la verdad, pero los populares parecen curtidos en este último aspecto de manera siniestra, tanto como para permitirse manifestaciones ruborizantes en los medios sociales.

Por terminar de colocar los puntos sobre las íes, me adelanto también a los disparates que vendrán, porque nadie dude que la maquinaria de los medios de comunicación en España tirará de paralelismos imposibles para hacer piruetas comparativas. Seguro que recurrirán a los escraches para ejemplificar la barbarie ocurrida en Washington, pero es necesario tener presente que estos son una forma de protesta durante un tiempo determinado a causa de un hecho concreto. Por ejemplo, lo que pasa todos los días delante de la casa del vicepresidente del Gobierno y la ministra de Igualdad no se ajusta a esta definición, así que no se trata de un escrache, sino de un acoso sistemático por una cuestión ideológica. Literalmente, les quieren borrar del mapa, al igual que los asaltantes al Capitolio anoche querían borrar la democracia porque sí.

Al fondo del barril se aprecia la verdadera naturaleza del monstruo, resistiéndose a la derrota como un animal desesperado. En la oscuridad de estos días, más que nunca, hay que enarbolar la bandera democrática, la bandera antifascista.