Donbás, ¿la chispa adecuada?

El Gobierno de Ucrania y los separatistas prorrusos apoyados por Moscú en la región de Donbás se han acusado en las últimas horas de ataques cruzados en la línea del frente , donde la guerra está viva desde hace siete años y medio. Proyectiles de artillería alcanzaron una guardería en la ciudad de Stanytsia Luganska, en la parte de la región de Lugansk controlada por el Gobierno de Ucrania. Hubo tres heridos, ninguno grave. Kiev añade veinte ataques más a lo largo de la zona de combate, pero de los que se desconoce su alcance. Frente a esa acusación, la de los responsables de las dos regiones secesionistas de Donetsk y Lugansk -que componen el Donbás-, que denunciaron de seguido ataques en su contra de fuerzas ucranias con morteros, que llegaron a las inmediaciones de nueve localidades bajo su control. No se han trasladado daños.

“Todo arde si le aplicas la chispa adecuada”, cantan los Héroes del Silencio. ¿Es esta la chispa que necesita esta crisis para prenderse? Aún es difícil de saber, hay que ver la evolución de las próximas horas y, sobre todo, tener presente el contexto, que es viejo. Porque esta ruptura del alto el fuego acordado en la zona puede ser uno más de tantos verificados y denunciados por Naciones Unidas en todos estos años de contienda. O no.

El Institute for the Study of War ha elaborado también un diagnóstico de posibles tipos de invasión por parte de Rusia. Y entienden que, para empezar, las fuerzas rusas pueden atacar desde la región de Donbás o la ocupada península de Crimea -anexionada por Moscú desde 2014-, con la intención de atraer a las fuerzas ucranianas hacia este terreno.